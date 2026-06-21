Senamhi alerta intenso fenómeno climático desde mañana: Conoce qué zonas serán las afectadas

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico por el incremento de la velocidad del viento que se registrará en la sierra sur del país durante los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de junio.

Dicho fenómeno detallado en el reporte, estará acompañado de ráfagas de viento que podrían generar condiciones adversas en diversas zonas altoandinas. Además, se presentará un importante incremento en la velocidad del viento, de ligera a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur.

Incluso, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50km/h. En ese sentido, el día 22 el Senamhi alertó que estará en un nivel amarillo, mientras que las otras dos fechas están catalogadas con nivel naranja, que representa mayor peligrosidad.

¿Qué zonas se verán afectadas por este intenso fenómeno?

De acuerdo con la información difundida por la entidad, el aviso contempla principalmente a regiones ubicadas en la sierra centro y sur del Perú, donde se prevé un aumento en la intensidad de los vientos durante este periodo. Sin embargo, no será el mismo los 3 días que durará este fenómeno climático.

Apurimac Arequipa Ayacucho Cusco Huancavelica Moquegua Puno Tacna

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam Del 22 al 24 de junio, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra sur.



✅ Además, se esperan ráfagas de viento.



✅ https://t.co/OMpQFOE2MO#PreparadosAnteVientosFuertes pic.twitter.com/Li4F9X6XOf — Senamhi (@Senamhiperu) June 21, 2026

Teniendo en cuenta ello, el organismo recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y tomar medidas preventivas ante la presencia de ráfagas de viento, especialmente en áreas expuestas o donde puedan registrarse desprendimientos de objetos, afectación de estructuras ligeras o dificultades para algunas actividades al aire libre.

Velocidad en el viento en la sierra del país

El incremento de la velocidad del viento es un fenómeno frecuente durante la temporada de bajas temperaturas en la sierra peruana y puede influir en las condiciones de vida de las comunidades ubicadas en zonas rurales, donde las actividades agrícolas, ganaderas y de transporte pueden verse afectadas si no tiene conocimiento del cambio significativo.

Asimismo, el aviso forma parte de las acciones de monitoreo permanente que realiza la institución, buscando advertir sobre cambios en las condiciones atmosféricas y reducir los impactos que puedan ocasionar los fenómenos naturales en distintas regiones del país.

Con este aviso, el Senamhi busca generar que la población esté enterada y pueda tomar sus precauciones para que no se vean afectados por este fenómeno climático que ocurre cada cierto tiempo en diferentes zonas del territorio nacional y puede repercutir en los ciudadanos de diferentes lugares.