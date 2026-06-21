Día del Padre: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez envían emotivos saludos en medio de su disputa por llegar a Palacio de Gobierno

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la celebración del Día del Padre en el Perú, hoy, domingo 21 de junio, Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino saludaron a los papás de todo el país, a través de sentidas publicaciones en sus redes sociales oficiales.

Los mensajes de ambos candidatos presidenciales llegan en un contexto donde los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) al 99.68 % vienen colocando como ganadora de la segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular con un 50.11 %, por sobre el de Juntos por el Perú con sus 49.88 %.

¿Qué dicen por el Día del Padre los aspirantes a Palacio de Gobierno?

Acompañada de una serie de fotos de sus más recientes actividades, Keiko Fujimori Higuchi expresó su gratitud hacia los padres de nuestro país por su entrega y amor hacia sus familias y por forjar el desarrollo del Perú en cada labor que realizan a diario.

"Un saludo muy especial a todos los papás del Perú, por el esfuerzo, el cariño y la dedicación con los que cada día buscan darle lo mejor a sus familias. Mi reconocimiento a su entrega y al ejemplo que dejan en sus hijos. ¡Feliz día del padre!", escribió en sus redes sociales.

Un saludo muy especial a todos los papás del Perú, por el esfuerzo, el cariño y la dedicación con los que cada día buscan darle lo mejor a sus familias. Mi reconocimiento a su entrega y al ejemplo que dejan en sus hijos. ¡Feliz día del padre! pic.twitter.com/t8YqtvrPsN — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 21, 2026

Por su parte, el candidato presidencial Roberto Sánchez hizo lo propio para saludar a los padres, destacando su tenacidad, perseverancia y sacrificio diario para con sus seres queridos y el país.

"Feliz Día del Padre a todos los papás del Perú, que con amor, esfuerzo y dedicación sacan adelante a sus familias. Hoy celebramos su fuerza y entrega incondicional", menciona sus cuenta de Facebook.

¿Por qué se celebra cada tercer domingo de junio?

La conmemoración tiene su origen Spokane, estado de Washington, donde el 19 de junio de 1910 se realizó la primera celebración oficial del Día del Padre de la historia. La iniciativa fue de Sonora Smart Dodd, una mujer que, tras escuchar un sermón sobre el Día de la Madre en la Central United Methodist Church en 1909, se preguntó por qué no existía una fecha equivalente para los padres.

No obstante, el reconocimiento oficial demoró varios años. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como la fecha de la celebración en todo el territorio estadounidense. Seis años después, en 1972, el presidente Richard Nixon la convirtió en festividad nacional permanente.

Bajo la influencia cultural de Estados Unidos, varios países latinoamericanos adoptaron el tercer domingo de junio como su propia fecha de celebración. Perú, junto con Argentina y México, se sumó a esa tradición.

Mientras esta especial celebración tiene su lugar hoy en el Perú, ambos candidatos y la ciudadanía espera también los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.