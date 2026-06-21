Carlos Zambrano lanza dura advertencia a Christian Cueva tras llegada al Sport Boys: "Ya sabe..."

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La incorporación de Christian Cueva al Sport Boys ha remecido el mercado de pases del fútbol peruano. El mediocampista, cedido por el club Juan Pablo II, busca recuperar su mejor nivel competitivo durante el segundo semestre de la temporada, integrándose a una plantilla que lucha por consolidarse.

La exigencia del 'Kaiser' en el Callao

La llegada de 'Aladino' al primero puerto genera gran expectativa entre los aficionados. Carlos Zambrano, quien comparte vestuario con el volante desde su época en la selección peruana, fue claro sobre las reglas internas que rigen al plantel dirigido para afrontar este difícil torneo local.

Según el defensor, la adaptación al grupo será positiva por la buena relación que mantienen los jugadores. No obstante, Zambrano recalcó que en la institución rosada la trayectoria previa pasa a un segundo plano ante la necesidad urgente de obtener resultados deportivos favorables este año.

"Yo llevo dos meses y ya me encariñe con el plantel, es un grupo nuevo. Aparte al 'Cholo' se le va a recibir de la mejor manera, con los brazos abiertos, caerá bien, pero ya sabe. Acá en el Callao importa que juegue bien. El 'Cholo' calidad tiene", declaró.

El popular 'Kaiser' enfatizó que el Sport Boys requiere jugadores que demuestren entrega total en cada minuto disputado. Aunque reconoció que la institución necesita mejorar su orden interno, Zambrano afirmó que el equipo está creciendo en su rendimiento gracias a una marcada disciplina colectiva.

Desafíos para el mediocampista en Boys

El volante ofensivo asume el reto de responder a las expectativas de la hinchada chalaca. Tras tiempos irregulares en clubes extranjeros y nacionales, el jugador formado en Huamachuco se enfoca en recuperar su protagonismo y aportar jerarquía al esquema táctico durante todo el Clausura.

La directiva rosada espera que la experiencia de elementos como Zambrano y Cueva permita alcanzar los objetivos planteados. El equipo busca superar lo realizado en la primera parte de la temporada, enfocándose netamente en la competencia y en la consolidación de su estilo de juego actual.

El éxito de esta contratación dependerá exclusivamente de la capacidad de Cueva para adaptarse a las exigencias físicas del club. La afición del Callao aguarda ver si el mediocampista logra repetir sus actuaciones destacadas que lo convirtieron en referente del fútbol peruano hace algunos años.

El club rosado apuesta por Christian Cueva en este Torneo Clausura 2026 para mejorar su campaña en la Liga 1. La permanencia y el éxito deportivo dependen del esfuerzo colectivo y el compromiso demostrado por cada integrante dentro del campo.