SISMO se reporta en el NORTE del país esta mañana del domingo 21: Conoce aquí el epicentro y la magnitud

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la celebración por el Día del Padre, este domingo 21 de junio nuevamente el país ha registrado un sismo de considerable magnitud en la zona norte del territorio nacional. En ese sentido, el Centro Sismológico Nacional alertó a la población la presencia de un movimiento telúrico esta mañana.

Reporte sísmico menciona que fue al norte del Perú

Según el reporte sísmico publicado esta mañana desde la cuenta oficial del Instituto Geofísico del Perú, se detalló la presencia de un temblor de magnitud 4.9 en la zona norte del país, particularmente a 52 km al este de Máncora, Piura, con una profundidad de 45 km. Dicho movimiento ha causado impacto al ser el segundo registrado en las últimas horas del domingo 21 de junio.

Además, de acuerdo lo publicado en las plataformas digitales, la hora en la que se suscito este movimiento telúrico fue a las 10:23 de la mañana. Incluso, este temblor tuvo un nivel de intensidad grado III Mancora en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0372

Fecha y Hora Local: 21/06/2026,10:23:46

Magnitud: 4.9

Profundidad: 45 km

Latitud: -4.13

Longitud: -80.58

Intensidad: III Máncora

Referencia: 52 km al E de Máncora, Talara - Piurahttps://t.co/4eKdoiPXAD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 21, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

El INDECI recuerda tener a la mano el Combo de la Supervivencia, el cual está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, ambas deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días ante una emergencia determinada.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del suceso. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.