Joven es abandonado por sus amigos en bar con deuda de más de S/900: Llamó a su mamá para pedir ayuda

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre fue abandonado por sus amigos con una cuenta superior a 5 mil pesos (aprox. más de S/900 en Perú) por consumo en un bar. Entre lágrimas, llamó a su mamá para avisarle que estaba detenido, pero lejos de encontrar ayuda, la respuesta de su progenitora lo dejó en shock. El caso se volvió viral en las redes sociales.

Amigos abandonan a joven con deuda en bar

Una salida entre amigos terminó de forma inesperada en un caso que se viralizó rápidamente en las redes sociales. De acuerdo a las imágenes difundidas en TikTok, un joven en la Ciudad del Carmen, Campeche, en México, se encontraba libando con un grupo de amigos dentro de un bar en su localidad.

Sin embargo, de un momento a otro se encontró solo en el lugar: ¡sus amigos aprovecharon que se fue al baño para abandonarlo sin pagar la cuenta de todo lo que habían consumido! Al ver que el joven no contaba con el dinero suficiente para cubrir lo gastado en bebidas, el dueño del bar llamó a las autoridades municipales.

Seguidamente, en las imágenes se evidencia la llegada de la Policía Municipal con la patrulla en los exteriores del establecimiento para llevarse detenido al hombre, quien trataba de explicar lo ocurrido para evitar ir a la comisaría. Sin embargo, sus argumentos no convencieron a los agentes.

Llamó a su mamá para pedir ayuda y no ir a la comisaría

En un intento por pedir ayuda, el joven hizo una llamada telefónica a su madre. Entre lágrimas trató de explicarle que lo estaban llevando detenido por una deuda pendiente en el bar y que por ello no podría regresar temprano a casa.

Sin embargo, la respuesta de la mujer sorprendió tanto al joven como a quienes presenciaban la escena. "Qué bueno", respondió su progenitora, quien finalmente cerró la llamada con "te veo mejor mañana en la casa", generando las risas de los policías.

Incluso, en el video difundido por la cuenta @palomeque.jr.2, se escucha a uno de los agentes felicitar a la mujer por dejar que se lleven detenido a su hijo para "que aprenda la lección" por no medir las consecuencias de su noche de diversión.

Reacciones al video viral del joven abandonado en el bar

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones de usuarios que no dudaron en aplaudir la firmeza de la madre y enseñarle a asumir las consecuencias de sus actos.

"La señora aplicó la de: si ya eres grande para la fiesta, también para la cuenta", "esa llamada salió peor que pedir un préstamo al banco", "la mamá no lo abandonó... lo mandó a tomar una clase intensiva de responsabilidad financiera", expresaron.

Hasta el momento, se desconoce si el joven ya fue liberado o si algún familiar acudió posteriormente a cubrir el adeudo y los gastos derivados del incidente. Sin embargo, el caso sigue causando sorpresa en las redes sociales, especialmente al saber que sus amigos lo abandonaron en el bar con una deuda por consumo.