Ronaldinho vuelve al fútbol a los 46 años: El astro brasileño ficha por el Ravenna Calcio, de la Serie C de Italia

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La magia sigue intacta para Ronaldinho Gaúcho, quien a sus 46 años ha sorprendido al deporte mundial tras confirmar su regreso al fútbol profesional luego de alcanzar un acuerdo con el Ravenna Calcio, equipo que milita en la tercera división del balompié de Italia.

La estrategia detrás del inesperado fichaje

Este movimiento fue impulsado directamente por Ignazio Cipriani, presidente del club y empresario vinculado al sector hotelero. La contratación trasciende lo deportivo, pues el brasileño no solo tendrá una ficha federativa profesional, sino que también ingresará al club como nuevo accionista mayoritario para gestionar inversiones.

Según Ariedo Braida, vicepresidente del club italiano, el impacto del brasileño es global y trasciende las canchas: "¿Si jugará? Veremos, pero no lo excluyo. Un campeón como él está fuera de categoría y no tiene edad", declaró el directivo sobre la incorporación del histórico exjugador.

El plan inicial contempla que el crack solo participe en algunos partidos amistosos de exhibición, funcionando principalmente como una potente estrategia de marketing internacional. La dirigencia del cuadro aurirrojo busca posicionar su marca aprovechando la figura del ídolo que brilló con el AC Milan.

La gestión busca revitalizar al equipo mediante la influencia de una figura mundial. El proyecto deportivo, liderado por la familia Cipriani, pretende atraer patrocinadores de alto nivel. El brasileño aportará su visión de negocios, combinando su rol ejecutivo con eventuales apariciones dentro del campo de juego.

Detalles de la presentación y el contexto mundialista

La presentación oficial se realizará el próximo martes 23 de junio en la ciudad de Miami, Estados Unidos. El evento contará con una iniciativa solidaria en conjunto con Street Soccer USA, aprovechando que el astro se encuentra en el país norteamericano acompañando la cobertura del Mundial 2026.

"Nuevo escudo, la misma sonrisa. Tengo ganas de volver a divertirme con la pelota y comenzar una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani", declaró el futbolista brasileño.

El acuerdo fortalece vínculos antiguos, ya que Braida conoce al brasileño desde el año 2008, cuando lo fichó para el AC Milan. Esta relación personal facilitó las negociaciones para que el "Brujo" acepte formar parte del proyecto deportivo en la tercera división italiana durante la presenta campaña.

La presencia de Ronaldinho en el entorno del Ravenna genera expectativas significativas sobre el futuro del club. La afición italiana espera ver, aunque sea de forma limitada, los destellos de calidad técnica que convirtieron al brasileño en uno de los futbolistas más destacados de la historia deportiva.