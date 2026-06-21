Mundial 2026: Cabo Verde sorprende a Uruguay con empate histórico en la segunda jornada de fase de grupos

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Hard Rock Stadium de Miami fue escenario de un partido que quedará en la memoria de los aficionados. Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2, en un duelo que no solo dejó emociones y goles, sino también un hito histórico: los primeros tantos de los "Tiburones Azules" en una Copa del Mundo.

La Celeste, que buscaba su primera victoria en el torneo, se encontró con un rival valiente y decidido, capaz de plantarle cara y complicar su camino hacia los octavos de final.

El desarrollo del partido

El marcador se abrió a los 21 minutos con un golazo de tiro libre de Kevin Pina, que inscribió su nombre en la historia como el primer caboverdiano en anotar en un Mundial, además de ser seleccionado por la FIFA como el mejor jugador del encuentro.

¡¡NO NO NO, HAY QUE CERRAR ABSOLUTAMENTE TODO!! ¡KEVIN PINA Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE CABO VERDE VS. URUGUAY!



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Uruguay reaccionó con jerarquía: al 44', Maximiliano Araújo empató con un remate cruzado, y apenas dos minutos después, Agustín Canobbio dio vuelta al resultado con un disparo potente que desató la euforia celeste.

¡¡REACCIÓN ABSOLUTA!! A Agustín Canobbio le bajaron la pelota dentro del área y definió bien para el 2-1 de Uruguay ante Cabo Verde.



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Sin embargo, Cabo Verde no bajó los brazos. En el segundo tiempo, al 61', Hélio Varela aprovechó un error defensivo del guardameta uruguayo y marcó el 2-2 definitivo, sellando un empate que se celebró como una victoria en Praia y en cada rincón donde la diáspora caboverdiana sigue el torneo.

Más allá del resultado, el encuentro fue histórico para Cabo Verde. Tras haber sorprendido con un batacazo ante España en su debut, ahora sumó sus primeros goles mundialistas y demostró que no es un invitado circunstancial, sino un equipo capaz de competir con selecciones de tradición.

Uruguay, por su parte, mostró momentos de buen fútbol, pero volvió a sufrir en defensa y dejó escapar una oportunidad clave para encaminar su clasificación.

¡INCREÍBLE PARTIDO! OLIVERA REGALÓ LA PELOTA Y HÉLIO VARELA MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. URUGUAY.



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Lo que viene

El empate deja a ambos equipos con 2 puntos en el Grupo H. La última fecha será decisiva: Uruguay enfrentará a España en un duelo de alto voltaje, donde la Celeste está obligada a ganar para asegurar su pase; mientra tanto, Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita, con la ilusión intacta de lograr una clasificación histórica a octavos de final.

El 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde fue mucho más que un empate: fue la confirmación de que el fútbol mundial sigue abriéndose a nuevas historias y protagonistas. Para la Celeste, el desafío ahora es recuperar solidez y vencer a España para definir su destino. En Cabo Verde, la ilusión crece y ahora sueñan con un paso más grande, el de avanzar en su primera clasificación.