¡Es oficial! Universitario ficha a Gianluca Lapadula como flamante refuerzo para el Torneo Clausura 2026

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Universitario de Deportes sacudió el mercado de pases local al confirmar la incorporación estelar de Gianluca Lapadula. El atacante de la selección nacional se suma al conjunto merengue con el objetivo principal de reforzar la ofensiva y lograr el anhelado tetracampeonato durante este semestre.

La estrategia detrás del fichaje crema

La llegada del delantero se concretó tras semanas de rumores, luego de que el jugador arribara al país el último 19 de junio. Su incorporación llena la vacante dejada por Sekou Gassama, permitiendo al comando técnico sumar jerarquía internacional en la zona de ataque.

"El Club Universitario de Deportes incorpora a Gianluca Lapadula, delantero de amplia trayectoria internacional que se suma al primer equipo para afrontar los desafíos de la temporada y aportar experiencia, jerarquía y capacidad goleadora al plantel crema", destacó el club merengue.

La institución merengue preparó una campaña de expectativa previa al anuncio oficial mediante sus redes sociales. Utilizando la imagen de un piano y frases alusivas a su origen italiano, el club presentó al atacante como un refuerzo de peso para potencial el esquema táctico.

Desafíos deportivos y metas institucionales

El futbolista de 36 años afrontará su primera etapa en la Liga 1 buscando reencontrarse con su mejor nivel. El equipo dirigido por Héctor Cúper necesita mejorar su rendimiento tras finalizar en el cuarto puesto durante el Torneo Apertura, acumulando 17 partidos jugados recientemente.

El club enfatizó el compromiso del deportista con la afición y sus raíces peruanas. La directiva sostiene que esta contratación refleja su apuesta por mantener un plantel de alto nivel, capaz de competir con éxito con los encuentros decisivos que restan de la actual temporada.

"Su identificación con el país, su compromiso dentro y fuera del campo y su permanente entrega con la camiseta nacional le han permitido construir un vínculo especial con la afición peruana, convirtiéndose en uno de los futbolistas más representativos de la selección en los últimos años", indicó.

𝗟𝗮𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗮 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝘀𝗲 🤩🫶



Gianluca Lapadula se suma a las filas del único grande del Perú.



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El delantero llega procedente del Spezia de Italia, club que confirmó su salida tras el descenso de categoría en la reciente campaña de la Serie B. Ahora, el 'Bambino' firmó un vínculo contractual que lo mantendrá ligado a la institución de Ate hasta finalizar el año 2027.

La expectativa de la hinchada es alta ante el debut de Lapadula con la camiseta merengue. Su cuota goleadora y liderazgo son considerado factores determinantes para que la 'U' logre los objetivos trazados y alcance el tetracampeonato nacional en el Torneo Clausura.