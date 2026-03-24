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Chico reality en el ojo de la tormenta

Said Palao toma DRÁSTICA decisión tras publicarse nuevo avance que promete REVELACIÓN del pasado ampay

Luego de que Magaly Medina emitiera un explosivo adelanto sobre nuevas imágenes del polémico viaje a Argentina, el integrante de "Esto es Guerra" sorprendió con un inesperado movimiento en sus redes.

Said Palao toma DRÁSTICA decisión
Said Palao toma DRÁSTICA decisión Composición Exitosa

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/03/2026

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Durante la edición de su más reciente programa, Magaly hizo un análisis de todo lo que ha pasado el fin de semana, luego de que Said le pidiera perdón públicamente a Alejandra y ella confesara que se está tomando un tiempo para procesar lo sucedido y tomar una decisión sobre la familia que ha estado construyendo con él.

Magaly anuncia nuevo destape tras ampay

Lo que más llamó la atención fue cuando presentó el nuevo avance de su programa de mañana, que promete dar mucho de qué hablar. Magaly, incluso, le recomendó a Alejandra que siga los consejos que alguna vez escribió en un libro que publicó luego de terminar su relación con Mario Hart.

"¡Mañana en Magaly TV, La Firme! Una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del 'operativo Argentina'", se le escucha decir al narrador. 

Magaly, por su lado, no pudo dejar de opinar y sugirió que estaría directamente vinculado con Said, ya que le pidió a Alejandra que esté al pendiente.

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Said Palao toma drástica decisión tras anunciarse nueva "BOMBA"

A una semana del ampay en Argentina que puso en crisis el matrimonio de Alejandra y Said, Magaly Medina sorprendió en pleno programa en vivo al lanzar avance de una nueva revelación sobre lo que pasó que perjudicaría a Said Palao, quien salió muy sonriente con múltiples mujeres en bikini.

La periodista lanzará reveladora información y espera que Baigorria "abra los ojos", lo que despertó especulaciones de escenas más comprometedoras del chico reality.

Luego de la noticia, Palao sorprendió con drástica decisión en sus redes sociales. Precisamente, durante el informe de 'Maga', se expuso que Palao subió impactante video el pasado domingo junto a su aún esposa y a su hija de su anterior compromiso donde lucían como toda una familia feliz, aunque se trataba para una publicidad de él con una conocida marca de juegos de mesa.

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@riclatorrez #saidpalao publica video publicitario con #alejandrabaigorria pero sigue sin poner comentarios . #peru #viral #fyp ♬ sonido original - Ric La Torre

 

Se desconoce si fue grabada antes o después del escándalo, aunque fue duramente criticado al hacer como si nada hubiera pasado y llamándose "la familia feliz".

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Said Palao toma drástica decisión tras nueva bomba que lanzará Magaly Medina sobre ampay que 'abrirá los ojos' a Alejandra Baigorria

No obstante, luego de la revelación, Palao optó por eliminar por completo la publicación de su cuenta de Instagram, por lo que solo figura un último video del 11 de marzo. 

Temas relacionados 'Magaly TV: La Firme' Alejandra Baigorria Ampay drástica decisión Magaly Said Palao

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