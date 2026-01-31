¿Ariana Grande tiene 6 dedos en su mano izquierda? Esto respondió tras sus polémicas fotos en Vogue

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ariana Grande se volvió trending, pero esta vez por algo curioso en Vogue Japón. En una de las fotos de la portada parecía que tenía seis dedos en la mano izquierda y la gente en redes no paraba de comentar. La propia cantante no tardó en reaccionar y aclarar lo que realmente había ocurrido.

¿Ariana Grande tiene 6 dedos?

Todo comenzó cuando la cuenta de fans @ourpinkwitchh compartió varias imágenes de la sesión de Ariana Grande para Vogue Japón. En la foto, la cantante luce una minifalda y un top floral color crema de Dior, mientras su mano izquierda, cubierta con un guante blanco, parece tener un dedo extra.

El detalle no pasó desapercibido y rápidamente se llenaron las redes de comentarios. Fans se preguntaban si era un error de edición o algún truco visual. "Sabía que estabas ocultando algo", escribió un usuario, mientras que otro bromeó: "Ariana AI Grande", haciendo alusión a la tecnología detrás de la imagen.

Ante la ola de comentarios, Ariana Grande no se quedó callada: "Santo cielo", y luego añadió: "Oh, Dios mío, ¡Qué emocionante! ¡Solo digo que necesito algunos extras adicionales para comenzar el álbum! Gracias por esto", mostrando que el supuesto sexto dedo era solo un divertido accidente de edición.

Hasta el momento, Vogue Japón no ha emitido ningún sobre el aparente error. Sin embargo, un detalle llamó la atención de algunos fans, ya que en la versión publicada por Vogue Latinoamérica la misma imagen muestra claramente cinco dedos, reforzando la teoría de que se trató de un fallo puntual en la edición de la revista japonesa.

Ariana Grande se une a AHS

Mientras tanto, Ariana Grande sigue generando expectativas con su carrera musical y también con su regreso a la televisión, ya que formará parte de la temporada 13 de American Horror Story, noticia que emocionó a los fans de la serie creada por Ryan Murphy. Entre el reparto que regresa a AHS están:

Sarah Pulson

Evan Peters

Angela Basset

Kathy Bates

Ariana Grande

Emma Roberts

Billie Lourd

Gabourey Sidibe

Leslie Grossman

Jessica Lange

Así, Ariana Grande puso fin a los rumores sobre sus supuestos seis dedos en la mano izquierda, aclarando con humor que solo se trató de un pequeño detalle de edición en Vogue Japón, ya que en la versión publicada por Vogue Latinoamérica la misma foto muestra claramente cinco dedos.