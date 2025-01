Fallece madre de Édgar Vivar, actor que dio vida al 'Señor Barriga' en 'El Chavo del 8': "Mamita linda..."

El reconocido actor mexicano Édgar Vivar, recordado por su entrañable papel como el 'Señor Barriga' en 'El Chavo del 8', atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su madre, Celia Villanueva Falconi. El artista de 76 años compartió la triste noticia con un conmovedor mensaje en su cuenta oficial en X.

Édgar Vivar rindió homenaje a su madre con una publicación que no solo contenía un conmovedor mensaje, sino que también iba acompañada de una fotografía en la que se le ve abrazando a su madre, con ella vistiendo un traje floreado y él con un polo negro.

Junto a la imagen, el actor dejó un mensaje sincero y cargado de amor: " Mamita linda, te mudaste a mi corazón ". Esta frase, llena de ternura, mostró el vínculo irrompible entre madre e hijo.

Édgar Vivar, en un gesto de resignación y fe, agregó: " El creador te recibe con los brazos abiertos ", lo que refleja su creencia y consuelo en este doloroso momento. Sus seguidores, conmovidos por el mensaje, no tardaron en inundar la publicación con palabras de apoyo y cariño.

Muchos expresaron sus condolencias, con mensajes como "Mi más sentido pésame" y "Te abrazo con mucho cariño", mostrando la solidaridad y el afecto que Édgar Vivar ha cultivado con su audiencia a lo largo de los años.

En 2024, el actor mexicano dijo adiós a los escenarios interpretando a Oz en la temporada de circo por Fiestas Patrias, marcando así su despedida definitiva del escenario.

"Siempre he querido mucho al Perú, esta es mi visita número 20 y es la última vez. Este será el último año que hago gira, y despedirme en Perú es honrar la vida. Hace 15 años hice la despedida de Ñoño en Perú y ahora cierro un ciclo bonito en Lima, y qué mejor que en el circo ", comentó Vivar.

En ese contexto, Édgar Vivar reflexionó sobre su trayectoria y vida personal: "Lo más difícil es ser congruente con lo que se dice, se piensa y se hace. Siempre trato de cumplir esa premisa", añadió.

La decisión de retirarse de los escenarios surgió porque, a sus 75 años, sintió que ya ha completado un ciclo en la actuación y también a raíz de un accidente reciente.