Querido influencer muere tras perder su larga batalla contra el cáncer: tenía apenas 23 años

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La comunidad de influencers está sumamente consternada por la muerte de un creador de contenidos que luchó durante tres años contra un cáncer de pierna. El joven, de apenas 23 años, falleció luego de varias recaídas y dejó una ola de dolor y conmoción entre quienes siguieron su proceso y su difícil batalla contra la enfermedad.

Influencer muere tras perder la batalla contra el cáncer

Se trata del italiano Damiano Alberti, quien fue diagnosticado con cáncer de pierna en 2023, cuando apenas tenía 20 años. Desde entonces, el joven decidió afrontar su tratamiento de forma pública y empezó a compartir su experiencia a través de redes sociales, especialmente en YouTube, donde acumuló miles de seguidores.

A lo largo de los años, mostró las diversas facetas de quienes luchan contra el cáncer día a día, mostrándose algunas veces fuerte y optimista, pero otras vulnerable y devastado por las quimioterapias, sin un futuro que muchas veces parecía incierto.

"Hola chicos, creo que corresponde decir unas palabras para explicar mi ausencia en redes sociales. Seré muy directo: me han diagnosticado un tumor maligno en la pierna. En cuanto recibí el diagnóstico, mil pensamientos pasaron rápidamente por mi mente, pero intenté mantener la cabeza fría y el optimismo para afrontar este momento. Desde hace cuatro días ya he comenzado un tratamiento organizado específicamente por un equipo de médicos expertos", compartió Damiano cuando inició su tratamiento.

Cabe resaltar que, en diciembre de 2025, el influencer había anunciado que había logrado volver a caminar, lo cual generó muchas reacciones positivas entre sus seguidores. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, ya que tuvo una nueva recaída y el 14 de febrero falleció.

El anuncio fue hecho a través de sus redes sociales por su familia e inmediatamente provocó una ola de solidaridad y condolencias para quienes lo acompañaron en este difícil proceso que le tocó afrontar.

¿Qué es el cáncer de pierna?

El cáncer de pierna suele estar relacionado con tumores óseos, como el osteosarcoma, o con cánceres de tejidos blandos. Puede manifestarse con dolor persistente, inflamación o dificultad para caminar. En muchos casos afecta a jóvenes y requiere tratamiento inmediato, que incluye quimioterapia, cirugía y seguimiento médico constante especializado.

La detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y aumentar las probabilidades de recuperación. Ante síntomas prolongados, es fundamental acudir a un especialista para realizar exámenes oportunos. Informarse, mantener controles médicos y no ignorar señales del cuerpo puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y complicaciones mayores.

Es así que, el influencer italiano enfrentó su enfermedad con valentía y decidió compartir cada etapa de su lucha en redes sociales. Su historia conmovió a miles de seguidores, quienes lo acompañaron hasta el final, recordándolo como un ejemplo de fortaleza y transparencia ante la adversidad.