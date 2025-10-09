Jossmery Toledo critica a 'Lady 2 soles' tras negarse a pagar pasaje: "Sabemos que tienes vara, pero..."

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo se pronunció sobre el episodio protagonizado por 'Lady 2 soles', la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se negó a pagar su pasaje. En sus redes sociales, la influencer señaló que la situación fue exagerada y que su manera de actuar no fue la correcta.

'Lady 2 soles' protagoniza bochornoso episodio

Todo ocurrió en la avenida Caquetá, donde Teresa Cuba Lara abordó un bus acompañada de sus familiares. Según los testigos, la suboficial pidió el pase libre no solo para ella, sino también para los que la acompañaban, algo que la ley claramente no permite, pues el beneficio es exclusivo para el personal policial en servicio y no es transferible.

El conductor del bus, José Manuel Villafuerte, se negó a ceder y ahí comenzó el escándalo. La situación escaló cuando Teresa Cuba Lara solicitó refuerzos, haciendo que varios efectivos acudieran al lugar para intervenir, algo que ha sido duramente cuestionado por la opinión pública.

Jossmery Toledo arremete contra 'Lady 2 soles'

Tras el incidente, la expolicía y ahora influencer Jossmery Toledo utilizó su cuenta personal de TikTok para expresar su opinión sobre este polémico caso.

"No necesitaba hacer ese hecho bochornoso de llamar a todo el mundo, a tu coronel. Ya, okey, sabemos que tienes vara, pero no necesitas mostrarlo de esa manera. Ni gastar ese favor que lo puedes necesitar para otro momento que realmente lo necesites. Yo siento que fue demasiado", comentó.

Además, en su participación en el programa Ponte en la cola, Jossmery Toledo profundizó sobre el tema. Señaló que la Ley 26271 que otorga el pase libre a los efectivos policiales debería revisarse, pues considera que genera confusiones y permite situaciones como la que protagonizó la 'Lady 2 soles'.

"Yo muestro mi carnet para poder otorgar ese pase libre, pero el beneficio solo es para mí", enfatizó frente a cámaras, dejando claro que no estaba de acuerdo con el abuso de la ley.

Jossmery Toledo también destacó que ambos, la suboficial y el conductor, tuvieron responsabilidad en el incidente. "Yo creo que esa ley no debería existir, deberíamos pagar los 2 soles, pero eso sí, no deberíamos intervenir en nuestro horario de descanso o franco (...) Siento que los dos actuaron mal, no era el momento adecuado para que ella actúe así", concluyó.

La negativa de la suboficial a pagar su pasaje en un bus se convirtió en un hecho viral que llamó la atención de la ciudadanía. Jossmery Toledo criticó la actitud de 'Lady 2 soles' y aprovechó para cuestionar la ley que otorga pases libres a los policías.