Espectáculos
Alzaron su voz

Grupo 5 estalla contra autoridades tras ataque a Agua Marina: "Asuman las responsabilidades que les corresponden"

El ataque a Agua Marina generó indignación entre las orquestas peruanas. Grupo 5 no dudó en estallar contra las autoridades, exigiendo medidas inmediatas frente a la violencia que afecta a todos.

Grupo 5 estalla contra autoridades tras ataque a Agua Marina
Grupo 5 estalla contra autoridades tras ataque a Agua Marina (Composición Exitosa)

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 09/10/2025

Tras el ataque que vivió Agua Marina durante su concierto en Chorrillos, miles de seguidores mostraron su apoyo a los músicos. En medio de la indignación, Grupo 5 no dudó en mandar un mensaje contundente hacia las autoridades, exigiendo que ella y las demás autoridades actúen de una vez para frenar la ola de inseguridad que sigue azotando al país.

Concierto de Agua Marina termina en balacera

El último miércoles 8 de octubre, Agua Marina estaba dando su espectáculo en el Círculo Militar de Chorrillos cuando todo se convirtió en caos. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los músicos agachándose o corriendo mientras el público entraba en pánico y se tiraba al suelo.

Entre los heridos están los hermanos Luis y Manuel Quiroga, César More, Willy Ruiz, además de un vendedor de bebidas alcohólicas. La Policía Nacional activó el Plan Cerco para intentar dar con los responsables.

Grupo 5 se pronuncia tras balacera

La reacción no se hizo esperar. El Grupo 5, orquesta de cumbia norteña, expresó su indignación a través de redes sociales y envió un mensaje directo a las autoridades.

"Como Grupo5 no encontramos más palabras para condenar lo sucedido anoche en un concierto de nuestros hermanos de Agua Marina en el complejo de Chorrillos. Con impotencia vemos cómo el hampa gobierna nuestro Perú", escribieron.

El Grupo 5 no fue ajeno al atentado que sufrió Agua Marina la noche del miércoles en Chorrillos / Instagram
Grupo 5 estalla contra Dina Boluarte tras ataque a Agua Marina: "¡Basta ya!"

Además, exigieron a la presidenta Dina Boluarte y a otros poderes del Estado que actúen: "El país entero protesta por la ineficiencia de las autoridades. Por el amor de Dios; Señor Presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia".

"También somos ciudadanos que trabajamos honradamente, nuestros impuestos deben ser administrados de manera correcta, deseamos vivir tranquilos, exigimos que asuman las responsabilidades que les corresponden y por las que fueron elegidas o designadas", añadieron.

La agrupación también pidió oraciones por los heridos, mostrando solidaridad y cercanía con sus colegas: "Elevamos nuestras oraciones y extendemos nuestra solidaridad para que los heridos durante el evento puedan recuperarse pronto".

El ataque que vivió Agua Marina volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad que atraviesa el país y de quienes trabajan honradamente. Frente a este panorama, Grupo 5 alzó su voz contra las autoridades, reclamando que ella y todas las autoridades cumplan con su labor y actúen de una vez para proteger a los ciudadanos.

