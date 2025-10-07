Feriado 8 de octubre: Conoce AQUÍ todos los HORARIOS de los servicios de transporte público

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha publicado los horarios de todos los servicios de transporte público que operaran para este miércoles 8 de octubre, feriado por el Combate de Angamos.

Horarios de transporte público

Con el fin de informar a la ciudadanía sobre los horarios de transporte público para este feriado, la ATU detalló cuáles son los horarios modificados para esta fecha. El organismo pide a los usuarios de los diferentes servicios que tengan precaución para evitar retrasos en sus viajes.

Transporte regular: De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Taxis autorizados: Funcionarán las 24 horas del día.

Funcionarán las 24 horas del día. Corredores complementarios: Atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

Atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales. Metropolitano: operará con los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5:00 a. m. de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11:00 p. m.

operará con los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5:00 a. m. de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11:00 p. m. Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

operará en sus rutas y horarios habituales. Línea 1 del Metro: Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con una frecuencia de paso de trenes de cinco a 11 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con una frecuencia de paso de trenes de cinco a 11 minutos, dependiendo de la franja horaria. Línea 2 del Metro: Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Los horarios indicados por la ATU indican que gran parte de los servicios de transporte público operaran con regularidad, excepto por una disminución en ciertos horarios establecidos.

Al mismo tiempo, el organismo indica que de haber alguna modificación o actualización en los horarios de las líneas de transporte, la ciudadanía se mantenga al tanto de los comunicados.

Últimos feriados del 2025

Se recuerda que este miércoles 8 de octubre es considerado feriado nacional para el sector público y privado según el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713. En esta fecha se conmemora la batalla naval entre Perú y Chile, resaltando el heroico acto del Comandante Miguel Gran Seminario. Desde 1991, el Perú conmemoro como fecha inhábil cada 8 de octubre siendo una las últimas fechas de días festivos.

Octubre: Miércoles 8, Combate de Angamos

Noviembre: Sábado 1, Día de todos los Santos

Diciembre: Lunes 8, Inmaculada Concepción. Martes 9 Batalla de Ayacucho. Jueves 25, Navidad.

Este miércoles 8 de octubre es feriado nacional para el sector público y privado por lo que ATU ha informado los horarios establecidos para los servicios de transporte público.