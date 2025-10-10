Ethel Pozo critica la llegada de José Jerí a la presidencia del Perú: "No es la solución"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La elección de José Jerí como nuevo presidente del Perú también ha generado reacciones fuertes en el mundo del entretenimiento. Ethel Pozo no dudó en expresar su desacuerdo y cuestionar las graves acusaciones que pesan sobre el ahora mandatario.

Ethel Pozo y su dura opinión sobre José Jerí

El viernes 10 de octubre, tras la sorpresiva juramentación de José Jerí como presidente del Perú, Ethel Pozo aprovechó unos minutos de su programa América Hoy para dar su opinión.

La conductora de televisión fue clara y directa. Aseguró que no está de acuerdo con la elección del nuevo mandatario, principalmente por las denuncias de violación sexual que pesan sobre él.

"A título personal, por haber sido acusado de viol*r a una mujer, por lo cual yo creo que no es la solución. Nada está dicho, se ha vacado a la presidenta y nunca olvidemos que hubo formas de vacarla antes, pero no se hizo", señaló Ethel frente a cámaras.

Asimismo, la presentadora cuestionó que el Congreso haya actuado de esta manera cuando las elecciones están tan cerca. "Ya a 6 meses de las elecciones, finalmente los congresistas votaron a favor de la vacancia", agregó.

Janet Barboza se suma a las críticas

No solo Ethel Pozo opinó sobre la situación. Janet Barboza también se pronunció sobre la salida de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí al poder. La popular presentadora cuestionó el momento y la forma en que se tomó la decisión, y recordó los hechos que marcaron la gestión de la exmandataria.

"Vacaron a una persona que no les suma, al contrario, les resta. No olvidemos que Dina tiene que responder, por todas aquellas madres que hoy en día lloran a sus hijos en la revuelta que hubo en el sur. Queremos saber ¿qué pasó con los Rolex?, hay muchos casos que la señora tiene que responder y hay crímenes que no tienen que quedar impune", manifestó.

Rebeca Escribens habla sobre José Jerí

Otra que expresó su frustración tras conocerse que Jerí Oré asumía la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte fue Rebeca Escribens."José Jerí, acusado por violación, es el nuevo presidente. ¡Dios, apiádate de nosotros los peruanos, por favor!", escribió.

Así, la elección de José Jerí como presidente del Perú ha generado un fuerte debate en medios y redes, con figuras como Ethel Pozo y Janet Barboza cuestionando las graves acusaciones que pesan sobre él.