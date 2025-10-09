¡Basta ya! Pamela Franco condena atentado contra Agua Marina: "El Perú necesita seguridad y justicia"

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco vuelve a sorprender y esta vez al sumarse a la voz de reclamo a las autoridades por la ola de inseguridad y criminalidad en el Perú, que, lamentablemente, atentó contra la agrupación de cumbia Agua Marina, en Chorrillos, el último miércoles 8 de octubre.

Pamela Franco exige justicia para Agua Marina

El concierto, que debía ser un momento de diversión al ritmo de los clásicos y mejores temas musicales de Agua Marina, terminó en un terrible hecho. Según los primeros reportes policiales, dos delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon por detrás del escenario donde se encontraban los integrantes de la agrupación, llegando a herir a cuatro de ellos y a un vendedor, según la Fiscalía.

Entre los heridos se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga. El director médico de la Clínica Maison de Santé, Carlos Navarro, informó a Exitosa que Luis Quiroga resultó con dos impactos en el tórax y el antebrazo, mientras que Manuel tiene una herida en el muslo; pese a las lesiones, detalló que ninguno necesita una operación de riesgo.

Este acontecimiento vuelve a poner en relieve que la crisis de inseguridad ciudadana y la delincuencia sigue tomando protagonismo y sembrando el caos en el país. Esta vez, las víctimas no fueron los transportistas, el sector educativo o empresarios, sino el ámbito artístico que se dedican a alegrar a millones de personas con su talento y habilidad para el canto.

Condena atentado contra agrupación de cumbia

Debido a este atentado ocurrido en el Círculo Militar de Chorrillos, el día de ayer, distintos artistas decidieron levantar su voz de protesta y reclamar por la inacción de las autoridades para frenar a las bandas criminales. No solo Zaperoko, Gian Marco, Grupo 5, Dina Páucar se solidarizaron con Agua Marina, también Pamela Franco, quien bajo el lema "¡Basta ya!", lanzó un tajante comunicado en sus redes sociales.

En primer lugar, lamentó que la música, que siempre ha sido sinónimo de unión, alegría y esperanza, ahora se haya convertido en el blanco de la delincuencia y la violencia que intenta apagar lo que más aman: compartir con la gente, hacerlos cantar y sonreír.

"No podemos seguir viviendo con miedo. No podemos permitir que la delincuencia nos robe la paz. El Perú necesita seguridad, justicia y un verdadero compromiso de parte de quienes deben protegernos", expresó en un inicio la pareja de Christian Cueva.

Pide acciones urgentes contra la criminalidad

Finalmente, señaló que ora por la pronta recuperación de los integrantes de Agua Marino que fueron heridos e hizo un llamado urgente a la acción, a la empatía y al cambio, alegando que "la música no puede ser sinónimo de dolor. Queremos un Perú donde nuestros escenarios sean espacios de vida, arte y amor".

Las palabras de Pamela Franco reflejan el sentir de miles de peruanos que, como ella, exigen vivir en un país donde el arte y el trabajo no sean sinónimo de riesgo. Su llamado a las autoridades es claro: no se puede seguir normalizando la violencia y se debe establecer medidas urgentes para hacerle frente a la inseguridad y criminalidad.