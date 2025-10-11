Paro nacional del 15 de octubre: "La PNP va a garantizar siempre el derecho al libre tránsito y a expresarse", asegura Óscar Arriola

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró que la institución policial siempre garantiza el derecho al libre tránsito y a expresarse de los ciudadanos, ello tras ser consultado sobre el paro nacional convocado para el 15 de octubre.

Óscar Arriola se pronuncia por paro nacional

El presidente de la República, José Jerí, participó esta madrugada en una requisa realizada en el penal Ancón I, una de sus primeras actividades oficiales que realiza tras asumir el más alto cargo de la nación. En la diligencia, también participaron el comandante general de PNP, Óscar Arriola, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco.

Es así como el alto mando de la PNP decidió declarar ante la prensa y además de brindar detalles sobre el operativo realizado en el centro penitenciario, se animó a resaltar que tiene conocimiento de la manifestación nacional que se realizará el miércoles, 15 de octubre, que reuniría a organizaciones estudiantiles, gremios del transporte y movimientos sociales con el objetivo de exigir acciones urgentes para hacerle frente a la inseguridad ciudadana, asesinatos y extorsiones que golpea al país.

Seguidamente, enfatizó que la institución que lidera actualmente respeta la libre expresión y el derecho a la protesta en el país, siempre y cuando sean de forma pacífica. Asimismo, el comandante general PNP, Óscar Arriola, garantizó la seguridad, el orden y el libre tránsito de los ciudadanos durante la movilización.

"La Policía Nacional de todos los peruanos va a garantizar siempre el derecho al libre tránsito y al derecho de expresarse que comunmente conocemos como protestas, pero estas deben ser pacíficas", expresó en un inicio.

PNP se desplegará durante la protesta del 15 de octubre

También indicó que la PNP desplegará efectivos en puntos estratégicos para prevenir incidentes e identificar a personas que intenten generar disturbios o actos vandálicos durante la marcha. Resaltó que en caso se registren hechos que vulneren los derechos de los transeúntes o daño a la propiedad pública, privada, usarán la fuerza gradual de los agentes del orden.

"Cuando comienza el daño a la persona humana, al daño a la propiedad pública, privada, entonces ya entra la vulneración de derechos y nosotros (la Policía) tenemos que entrar usando gradualmente la fuerza", enfatizó el comandante general PNP, quien asumió el cargo en reemplazo del saliente teniente general Víctor Zanabria.

En conclusión, el alto mando de la PNP, Óscar Arriola, reiteró el compromiso de la institución que lidera con el orden público y los derechos ciudadanos, haciendo un llamado a que el paro del 15 de octubre se desarrolle de forma pacífica y dentro del marco legal.