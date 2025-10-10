Rebeca Escribens estalla por graves denuncias contra José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rebeca Escribens estalló públicamente tras la exposición de graves denuncias contra el actual presidente José Jerí. La conductora de América Espectáculos se mostró indignada y usó sus plataformas para expresar su rechazo ante la situación que sacude la política peruana.

Rebeca Escribens habla sobre José Jerí

Desde su cuenta de Instagram, Rebeca Escribens compartió un mensaje cargado de frustración tras conocerse que José Jerí asumía la presidencia del Perú luego de la vacancia de Dina Boluarte.

La conductora de América Espectáculos lamentó que una persona con antecedentes judiciales tan polémicos ocupe el cargo más importante del país.

"José Jerí, acusado por violación, es el nuevo presidente. ¡Dios, apiádate de nosotros los peruanos, por favor!", escribió, generando miles de interacciones y comentarios de apoyo en su red social.

Rebeca Escribens estalla por denuncias contra José Jerí

Jerí asume presidencia con cuestionamientos

José Jerí, hasta hace poco presidente del Congreso, juró como nuevo presidente del Perú en la madrugada del 10 de octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte aprobada por el Pleno.

Con apenas 38 años, se convierte en uno de los presidentes más jóvenes de la historia republicana, el tercero en ese rango de edad, y el séptimo en apenas una década, reflejando la alta rotación política del país.

Sin embargo, José Jerí arrastra denuncias que han generado controversia. En enero de 2025, fue acusado de violación sexual por un hecho ocurrido en Canta a fines de 2024.

La denuncia fue archivada por la Fiscalía, y José Jerí defiende su inocencia. "Puedo decir que se ha ratificado que yo no tuve ningún tipo de participación... Se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia", declaró el propio mandatario en su momento.

No es lo único. A esto se suman acusaciones de corrupción durante su paso por la Comisión de Presupuesto del Congreso, por presuntamente favorecer un proyecto en la región de Cajamarca.

El primer mensaje de José Jerí

Frente a los 113 congresistas presentes en el hemiciclo, José Jerí se dirigió por primera vez como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte.

En su discurso, el mandatario reconoció los errores cometidos por el Congreso y pidió disculpas, al mismo tiempo que dejó en claro que declarará la guerra a la criminalidad que hoy genera miedo en todo el país.

"El principal enemigo está fuera, en las calles: las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Debemos no solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas", expresó.

Así, la indignación de Rebeca Escribens ante las graves denuncias contra José Jerí resume el impacto que han generado sus antecedentes y cuestionamientos legales desde que asumió la presidencia.