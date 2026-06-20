Magaly Medina denuncia amenazas de atentado contra su vida y la de su abogado: "Por orden, aseguran, de Jefferson Farfán"

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La disputa mediática entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que la conductora de televisión denunciara haber recibido amenazas contra su integridad y la de su entorno cercano. A través de sus redes sociales, la presentadora difundió una serie de documentos dirigidos a diversas instituciones del Estado para dejar constancia de los hechos.

Amenazas también alcanzan a su abogado y a la familia de este

En las imagen compartida se observan escritos presentados ante el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional. En dichos documentos se solicita la adopción de medidas de protección y se pone en conocimiento presuntos actos de hostigamiento, presión y exposición pública.

La conductora aseguró que las amenazas también alcanzan a su abogado y a la familia de este. En un comunicado publicado en sus historias de Instagram señaló que personas vinculadas a organizaciones delictivas le habrían advertido sobre un presunto atentado en su contra.

Según indicó, la decisión de acudir a las autoridades busca dejar constancia formal de los mensajes recibidos y acreditar las amenazas denunciadas. La figura televisiva manifestó que los mensajes incluirían información personal sensible, como direcciones, placas vehiculares y otros datos privados.

Denuncias fueron presentadas ante tres instituciones

Los documentos difundidos muestran solicitudes dirigidas al Fiscal de la Nación, al jefe del INPE y a la División de Extorsiones de la Policía. En ellos se pide adoptar medidas destinadas a garantizar la seguridad personal de la conductora.

Captura Historia de Instagram Magaly Medina

La conductora sostiene que atraviesa una situación de vulnerabilidad debido a la exposición pública del caso. Asimismo, señala que las presuntas amenazas se producen en el contexto del proceso judicial y del enfrentamiento mediático que mantiene con Jefferson Farfán.

Polémica con Farfán continúa escalando

La denuncia ocurre en medio del enfrentamiento entre la conductora y el exfutbolista, quienes intercambian cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de una sentencia y el servicio comunitario realizado por Medina.

El abogado Fernando Ugaz sostuvo públicamente que existen intentos de ejercer presión mediática contra su patrocinada, mientras que la conductora ha reiterado que presentará todas las pruebas ante las instancias correspondientes. Hasta el momento, Jefferson Farfán no se ha pronunciado sobre las recientes denuncias difundidas por la conductora.

La denuncia presentada por Magaly Medina añade un nuevo capítulo a la controversia entre ambas figuras públicas. Mientras las autoridades evalúan la información entregada, la conductora insiste en que su prioridad es salvaguardar su integridad y la de las personas cercanas a ella.