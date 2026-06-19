¡Anne Hathaway agranda la familia!: Actriz anuncia que está embarazada de su tercer hijo

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su tercer hijo. La actriz estadounidense de 43 años confirmó la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde aparece mostrando su vientre mientras sonríe ante la cámara al ritmo de la canción "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis.

Una familia que sigue creciendo

La intérprete, reconocida por películas como "El diario de la princesa" y "El diablo viste a la moda", atraviesa una etapa especial tanto en el plano personal como profesional. Con este nuevo integrante, Hathaway y su esposo, Adam Shulman, ampliarán una familia que ya está conformada por sus hijos Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

El anuncio generó una inmediata reacción entre sus millones de seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y muestras de cariño para la pareja. La actriz optó por compartir la noticia de forma sencilla y cercana, manteniendo el estilo reservado con el que suele manejar los asuntos relacionados con su vida familiar.

Desde que contrajo matrimonio con Adam Shulman en 2012, Hathaway ha procurado mantener a sus hijos alejados de la exposición mediática. A lo largo de los años, la actriz ha hablado ocasionalmente sobre la maternidad y el impacto que esta experiencia ha tenido en su vida.

En entrevistas recientes, la artista aseguró que disfruta plenamente de esta etapa familiar y destacó la relación que mantiene con su esposo y sus hijos. El nuevo embarazo representa un momento de felicidad para la pareja, que ha construido una sólida relación lejos de los escándalos y bajo un perfil discreto.

Éxito profesional en paralelo

La noticia también coincide con uno de los años más intensos en la carrera de Hathaway. La actriz viene participando en diversos proyectos cinematográficos de gran repercusión internacional, entre ellos Mother Mary, Verity y La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. Además, recientemente protagonizó la esperada secuela de El diablo viste a la moda, una de las producciones más comentadas de la temporada.

Incluso, medios especializados señalaron que parte de la gira promocional de sus más recientes películas la realizó mientras ya se encontraba embarazada, manteniendo el mismo ritmo de trabajo que la caracteriza.

Con este anuncio, Anne Hathaway suma un nuevo capítulo a una etapa marcada por la estabilidad familiar y el éxito profesional. La actriz demuestra que ambos aspectos pueden avanzar en paralelo, mientras se prepara para dar la bienvenida a un nuevo integrante que llenará de alegría a su hogar.