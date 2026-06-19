Paul Michael ingresa a 'Esto es Guerra' y grita su SOLTERÍA tras terminar con Pamela López

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael vuelve a sorprender y esta vez al regresar como nuevo jale de 'Esto es Guerra' (EEG). Durante su incorporación al reality, el artista no dudó en dejar en claro que está "soltero y sin compromiso" tras el fin de su romance con Pamela López.

Paul Michael y Renato Rossini Jr. ingresan a 'Esto es Guerra'

Hace solo unos días, Pamela López anunciaba su separación de Paul Michael, dejando a más de uno de sus seguidores sorprendidos por su decisión tras las imágenes captadas en su paso por 'La Granja VIP'. Mientras ella se iba fuera de Lima y se hacía un cambio radical de su look, el joven cantante dejó desconcertados a más de uno al no dudar en seguir enfocado en su carrera artística.

El 18 de junio, Paul Michael decidió regresar a ser parte de los chicos reality de 'EEG', pero no solo él, sino también Renato Rossini Jr. con quien tuvo algunos altercados en el programa de convivencia donde Ethel Pozo era conductora. Al pararse al lado del popular 'Chalaquito', el influencer no dudó en lanzarle un inesperado mensaje.

"Paul Michael es mantequilla, yo le enseñé todo en 'La Granja', también fui la primera persona que confió en él, y se olvida", declaró el hijo del actor Renato Rossini, nuevo integrante de 'Los Guerreros'.

Paul Michael y Pamela terminaron: Así confirmó su soltería

Por su parte, Paul Michael, quien se suma al equipo de 'Los Combatientes', no pudo evitar ser consultado por Katia Palma cuál era su situación sentimental actualmente. El cantante no dudó en gritar ante las cámaras de televisión que se encuentra soltero. Ello tras el comunicado que Pamela López lanzó en sus redes sociales anunciando el fin de su historia de amor.

"¿Es verdad que estás solterito y sin compromiso?", consultó la conductora. "Sí, la verdad es que estoy soltero y enfocado", respondió el integrante de 'La Combinación de la Habana'.

Pero no todo quedó ahí, ya que durante el juego 'Tribunal mental', Paul completó la letra de una canción y entonó el tema 'Me va a extrañar', lo que muchos calificaron como un aaparente indirecta para su ahora expareja. Incluso la conductora del reality EEG se animó a gritar: "Cántasela", lo que ocasionó que el joven cantara con más sentimiento y emoción.

Pamela López terminó con Paul Michael

Como se recuerda, Pamela López lanzó un comunicado en Instagram revelando que su romance con Paul Michael llegó a su fin. En su mensaje destacó que pese a que decidió apostar en un momento por un "amor real, sincero y genuino", las cosas no resultaron como ella esperaba y lo mejor para ambos era "tomar rumbos distintos".

"Quiero dejar en claro que la verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento", escribió la expareja y madre de los tres hijos de Christian Cueva.

Es así como Paul Michael vuelve a sorprender y esta vez al ingresar a 'Esto es Guerra' (EEG) y aprovechar en dejar en claro que está soltero y enfocado en sus proyectos artísticos y en esta nueva oportunidad de volver a 'Los Combatientes'.