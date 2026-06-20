Pedro Spadaro: "Se acabó la incapacidad e indolencia en el Gobierno Regional del Callao"

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con un mensaje firme y enfocado en la transformación del primer puerto, Pedro Spadaro, presentó oficialmente su candidatura al Gobierno Regional del Callao por Renovación Popular, y a los candidatos que postularán a la Municipalidad Provincial y los demás distritos chalacos.

Durante su intervención, Spadaro aseguró que en una eventual gestión regional permitirá recuperar el tiempo perdido y ejecutar las inversiones que durante años han sido postergadas.

"Se acabó la incapacidad e indolencia en el Gobierno Regional del Callao. Vamos a invertir hasta el último centavo para hacer del Callao la mejor región del Perú", afirmó ante la prensa.

Asimismo, anunció que su gestión impulsará un shock de inversiones en seguridad, salud, educación e infraestructura, trabajando de manera articulada con todos los alcaldes de la provincia constitucional para atender las necesidades más urgentes de la población.

"Vamos a recuperar el tiempo perdido. Trabajaremos de la mano con los alcaldes para resolver los problemas reales de los chalacos y generar miles de puestos de trabajo", enfatizó.

La actividad sirvió además para la presentación oficial de los candidatos de Renovación Popular en el Callao:

Jenny León - Candidata a Vicegobernadora Regional del Callao.

César Pérez - Candidato a la Municipalidad Provincial del Callao.

Omar Marcos - Candidato a la Municipalidad de Ventanilla.

Fernando Llanos - Candidato a la Municipalidad de Bellavista.

Katya Santamaría - Candidata a la Municipalidad de Mi Perú.

Yuli Romero - Candidata a la Municipalidad de La Perla.

Daniel Lecca - Candidato a la Municipalidad de Carmen de la Legua-Reynoso.

Renzo Figallo - Candidato a la Municipalidad de La Punta.

La jornada estuvo marcada por un mensaje de unidad y compromiso para impulsar el desarrollo del Callao, con propuestas orientadas a mejorar la seguridad ciudadana, fortalecer los servicios de salud y educación, ejecutar obras de infraestructura y promover la generación de empleo para miles de familias chalacas.