Rafael Cardozo reaparece con INESPERADO VIDEO tras anuncio de Cachaza embarazada

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rafael Cardozo sorprende con inesperado video en sus redes sociales tras darse a conocer que su expareja, Carol Reali, también conocida como 'Cachaza', está embarazada de André Bankoff. ¿De qué se trata la publicación del brasileño?

Carol Reali anuncia su embarazo: ¿Qué dijo Rafael Cardozo?

La farándula peruana se ha visto remecida este viernes 19 de junio con una inesperada noticia: Carol Reali está en la "dulce espera" de su primer bebé junto a su novio André Bankoff. El emotivo video de la exintegrante de 'Esto es Guerra' (EEG) sorprendió a más de uno de sus seguidores, quienes se mantienen a la expectativa sobre cuál será la reacción de su ex Rafael Cardozo.

En medio de este momento que Cachaza calificó como uno que ha esperado desde hace mucho tiempo, por la llegada de un nuevo miembro a su familia, Rafael Cardozo, reapareció en sus redes sociales, precisamente en Instagram, con un video compartido en una de sus historias minutos después de la publicación de la modelo, quien fue su pareja por más de 10 años.

Si bien muchos se preguntaban si estaría relacionado con el embarazo de Cachaza, Rafael dejó en claro que está enfocado en sus propios proyectos. Pues bien, en el video subido se aprecia que no duda en facturar con una conocida empresa de venta de autos, evidenciando la variedad de vehículos y camionetas que tienen disponibles.

Cachaza y André Bankoff esperan su primer bebé

Carol Reali anunció el viernes que será mamá por primera vez. La noticia fue dada a conocer con un emotivo video donde aparece muy feliz por esta nueva etapa junto a su prometido André Bankoff.

"Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé. Siempre soñé con este momento: formar una familia y construir un hogar lleno de amor junto a la persona correcta. Hoy sé que esta historia se escribió exactamente como debía ser", indicó en su mensaje.

Aunque la pareja brasileña aún desconoce el sexo del nuevo integrante de su familia, dejaron en claro que el impacto de su llegada ya se hace sentir en su día a día y esperan tenerlo pronto entre sus brazos. "Todavía no sabemos quién eres, pero ya transformaste nuestras vidas para siempre. Gracias por esta inmensa bendición. Ahora nuestro corazón late por tres", concluyó.

En medio de la expectativa sobre si el primer bebé de Cachaza será niño o niña, Rafael Cardozo reapareció con un inesperado video en Instagram, lo que sorprendió a más de uno de sus seguidores al recordar que ambos mantuvieron un romance en el pasado.