Luis Miguel preocupó a fans tras cirugía cardíaca: ¿Cuál es el estado de salud del 'Sol de México?

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salud del cantante Luis Miguel volvió a ocupar el centro de conversación y preocupación para su fiel fanaticada. Medios españoles fueron quienes informaron que el artista fue sometido a una cirugía cardíaca recientemente en Estados Unidos.

Luis Miguel preocupa a fans: ¿Qué se sabe de salud?

Cabe señalar que, fue la revista 'Semana' que aseguró que el intérprete de 'La incondicional' se encuentra hospitalizado en el centro de salud Mount Sinai de New York, luego de una intervención que el citado medio de comunicación calificó como "delicada".

Aunque de forma inmediata la noticia generó preocupación entre sus seguidores hasta tal punto de recibir diferentes comentarios en las redes sociales con frases como "Recupérese maestro", "Recupérate Rey, tú puedes" y "Luis Miguel estas bien? Si te mueres, me muero contigo".

Sin embargo, los informes indican que la evolución del cantante ha sido favorable y que no se habrían registrado complicaciones posteriores al procedimiento médico lo que ha generado un ambiente de calma.

"La evolución está siendo plenamente favorable", señaló el director de la publicación, Jorge Borrajo, en una reciente intervención en el programa de la cadena de televisión de España Telecinco 'El tiempo justo', donde colabora, refirió la revista 'Semana'.

Hay que mencionar que, pese a estas declaraciones, hasta el cierre de esta nota ni el propio artista, su equipo de trabajo o algún familiar ha entregado alguna información certera que confirme o desmienta públicamente las versiones sobre esta intervención médica.

#AméricaNoticias Entre las noticias internacionales tenemos que diversos medios reportaron que Luis Miguel fue operado de emergencia 🚨. Estuvo internado casi dos semanas, pero luego de un pronóstico favorable fue dado de alta 🙏. pic.twitter.com/g6Uh2DIOQg — América Espectáculos y + Espectáculos (@AEspectaculos) June 19, 2026

Paloma Cuevas habría acompañado a Luis Miguel

Los reportes también indican que la diseñadora español Paloma Cuevas, pareja de Luis Miguel, ha estado acompañándolo durante todo el proceso médico. Cabe señalar que, según lo informado por diversos medios internacionales.

Cuevas habría permanecido a su lado tanto durante la hospitalización como en la etapa de recuperación, brindándole apoyo constante mientras enfrenta esta situación de salud.

Un rumor que provenía desde mayo

Esta información sobre la supuesta cirugía "delicada" de Luis Miguel, llega apenas un mes después de que trascendieran rumores de otro ingreso hospitalario del cantante también en Nueva York.

El rumor surgió en mayo. En ese entonces, la revista ¡Hola! indicó que el entorno cercano de Luis Miguel desmintió que el estado de salud del cantante fuera delicado y que hubiese sido ingresado en un hospital de Nueva York.

"Ahora sabemos, eran falsas", enfatizaron respecto a las noticias de aquel momento. "No existe ninguna información oficial que respalde ese rumor", le contó a ¡Hola! el entorno del artista mexicano.

En síntesis, la salud de Luis Miguel ha generado gran preocupación debido a un reciente trascendido de que fue intervenido a una operación al corazón. Sin embarrgo, desde su entorno esto no ha sido ni confirmado ni desmentido.