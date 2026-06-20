Rosalía confirma que es BISEXUAL y se luce de la mano con su novia Loli Bahía: ¿De quién se trata?

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosalía volvió a convertirse en tendencia en redes luego de que aparecieran fotografías que confirmarían públicamente su relación con la modelo francesa Loli Bahía. Las imágenes, captadas en las calles de Nueva York, muestran a ambas caminando de la mano y han sido interpretadas por sus seguidores como la confirmación de que la cantante española mantiene una relación sentimental con la joven modelo.

Rosalía está enamorada de su nueva novia

La aparición ocurrió mientras la artista se encontraba en la ciudad estadounidense para ofrecer dos conciertos en el Madison Square Garden. Las fotografías fueron difundidas por medios internacionales y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el significado de este gesto público en la vida personal de la intérprete de "Saoko".

Además, durante una de sus presentaciones, Rosalía dedicó la canción "La Yugular" a Loli Bahía. Este detalle llamó la atención de los asistentes y reforzó las especulaciones que circulaban desde finales de 2025, cuando ambas comenzaron a ser vistas juntas en distintos viajes, eventos de moda y encuentros públicos.

Aunque ninguna de las dos había ofrecido declaraciones formales sobre su relación, las recientes imágenes representan hasta ahora la muestra de afecto más evidente. Por ello, numerosos medios especializados y seguidores consideran que la artista ha decidido hacer pública esta etapa de su vida sentimental, confirmando además su bisexualidad ante la opinión pública.

La repercusión fue aún mayor debido a que las fotografías fueron difundidas durante el mes del orgullo LGBTQ+, una fecha dedicada a promover la diversidad y la inclusión. En consecuencia, muchos admiradores interpretaron la aparición como un gesto de visibilidad y representación para la comunidad bisexual en todo el mundo.

Por su parte, Loli Bahía es una modelo francesa de 23 años que ha construido una sólida carrera en importantes pasarelas internacionales. Su ascenso en la industria de la moda ha coincidido con el periodo en el que comenzó a ser vinculada con Rosalía, una de las artistas más influyentes y exitosas del panorama musical actual.

El polémico romance de Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro protagonizaron una de las historias de amor más comentadas de la música latina. Aunque se conocían desde años atrás, fue en 2021 cuando confirmaron públicamente su romance. Desde entonces compartieron viajes, proyectos musicales y numerosas apariciones juntos, convirtiéndose en una de las parejas favoritas de sus seguidores.

Durante su relación demostraron una gran conexión tanto en lo personal como en lo artístico. En 2023 lanzaron el EP conjunto RR, un trabajo que reflejaba su historia de amor. Ese mismo año anunciaron su compromiso, generando entusiasmo entre sus fanáticos alrededor del mundo.

Sin embargo, meses después sorprendieron al anunciar el fin de su relación. La ruptura despertó una ola de especulaciones, aunque ambos optaron por continuar con sus carreras por separado. A pesar del desenlace, su romance sigue siendo recordado como una de las historias sentimentales más mediáticas e influyentes de la música latina reciente.