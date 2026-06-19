Magaly revela cuántos meses de gestación tiene Cachaza y revela detalle inesperado de su relación

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente noticia del embarazo de Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo. Luego de que la brasileña compartiera públicamente que espera su primer hijo junto al actor André Bankoff, nuevos detalles sobre esta etapa de su vida fueron revelados por Magaly Medina, quien aseguró conocer información adicional sobre la pareja.

¿Cuántos meses de gestación tiene Cachaza?

Durante la más reciente edición de su programa, la conductora comentó que se siente contenta por el momento que atraviesa la exintegrante de realities. Según señaló, la brasileña habría encontrado estabilidad sentimental al lado de Bankoff, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Además, destacó que ambos han construido una historia alejada de los escándalos y enfocada en sus proyectos personales y familiares.

En medio de sus declaraciones, Magaly sorprendió al revelar cuántos meses de gestación tiene actualmente la futura madre. "Tiene cinco meses de embarazo" , dijo Magaly, por lo que Cachaza se encuentra atravesando una etapa avanzada y especial de esta nueva experiencia que cambiará por completo su vida.

Sin embargo, esa no fue la única información que compartió. La conductora también aseguró que la pareja estaría próxima a dar un importante paso en su relación. Según indicó, personas cercanas a ambos le confirmaron que los preparativos para una boda ya estarían en marcha y que el matrimonio se realizaría en un futuro cercano.

El embarazo de Cachaza

La exintegrante de 'Esto es Guerra' lanzó un emotivo video en su cuenta de Instagram para anunciar que está embarazada y en la dulce espera de su primer bebé con el actor y modelo brasileño.

Con un mensaje cargado de emoción, la expareja de Rafael Cardozo dio a conocer la noticia asegurando que esta nueva etapa en su vida es algo que esperaba desde hace mucho tiempo. "Hay momentos que cambian la vida para siempre", comentó en su publicación.

Seguidamente, en las imágenes difundidas en sus redes sociales, Cachaza y André Bankoff se ven más felices que nunca, luciendo ropa de color blanco y caminando lentamente hasta darse un tierno beso. La cámara pasa a una siguiente toma donde la modelo no duda en mostrar su "barriguita" mostrando su estado de gestación.

"Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé. Siempre soñé con este momento: formar una familia y construir un hogar lleno de amor junto a la persona correcta. Hoy sé que esta historia se escribió exactamente como debía ser", señaló Carol Reali.

Es así que, la noticia ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores de la modelo brasileña, quienes han seguido de cerca su historia sentimental. De concretarse la boda, Carol Reali celebraría dos de los momentos más importantes de su vida en un mismo periodo: la llegada de su primer hijo y la unión formal con el hombre con quien decidió formar una familia.