Ecuador empató 0-0 ante Curazao y está con un pie fuera del Mundial 2026: Se jugará la vida ante Alemania

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las dos caras de la moneda. Ecuador atraviesa un mal momento en el Mundial 2026 y sacó un empate 0-0 ante su similar de Curazao, que tuvo a su arquero Eloy Room como héroe del compromiso tras parar 15 tiros del combinado sudamericano que en la tercera fecha de la fase de grupos está obligado a derrotar a una difícil Alemania y si no lo logra le dirá adiós a la competición.

Ecuador con un pie afuera de la Copa del Mundo 2026

En la previa del partido, los dirigidos por Sebastian Beccacece eran conscientes que en la lógica eran favoritos, quería abrasar a su rival con presión, muchos hombres al ataque y con goles que le pudiesen servir en caso de quedar tercera.

Sin embargo, Curazao abordó este encuentro como si de una final se tratara. La primera fue clarísima para Enner Valencia en el minuto 2, pero Room realizó una de las paradas del torneo.

Desde allí, el combinado caribeño aprovechó un par de errores en la salida de balón de Ecuador para montar dos contras liquidanets. La primera no acabó con disparo, pero en la segunda, Floranus, en el minuto 8, se incorporó desde la zaga central para quedarse cerca del primero, la 'Tri' pasaba el susto.

La selección sudamericana quiso bajar el vértigo al cotejo haciendo que la redonda pase por el jugador ancla de su equipo: Moisés Caicedo. Las ocasiones a su favor llegaban, pero el gol no no terminaron de ser contundentes en ese aspecto.

El nerviosismo se apoderó de los pupilos de Beccacece. Yeboah tuvo un par de disparos francos con la izquierda, Vite también se quedó cerca del tanto y Gonzalo Plata lo intentaba con más corazón que fortuna.

Por su parte, Curazao no se amilanaba, con las ocasiones que tenía ponía en vilo el arco de Galindez. Chong y Comenencia eran los más impetuosos y sacaban los disparos a portería, pero el golero argentino nacionalizado ecuatoriano demostraba que estaba debajo de los palos para atajar con seguridad ambos tiros.

Diferente tiempo, pero el mismo guion

Tras su retorno a los vestuarios, el trámite del partido no tuvo mucha diferencia en la segunda mitad en comparación con los primeros 45 minutos. Ecuador se impacientaba y lo empezaba a intentar con tiros lejanos, como el de Caicedo que abría los segundos 45 minutos.

Mientras que Curazao veía como su plan seguía su curso, se cerraba en su área y seguía determinado a acabar con un disparo en portería rival cada jugada en la que pasaban el medio campo. Tal es así que a los 60' tuvo tres oportunidades en una misma jugada para adelantarse y dar el batacazo, pero Galindez y su defensa lo evitaron.

Desde allí los ecuatorianos reaccionaron. Enner Valencia, Anguilo,. Hincapie, Pacho, Vite tuvieron ocasiones para anotar el gol de la victoria, pero se encontraron con una muralla en el arco de Curazao: Eloy Room. Valencia y Preciado tuvieron dos claras jugadas de gol en el epílogo, pero no concretaron.

Así, sin moverse el marcador el partido finalizó 0-0. Mientras que Curazao celebraba su primer punto de su historia en un mundial, Ecuador parecía ver sus chances de clasificar a la siguiente ronda lejos porque deberán enfrentar a la durísima Alemania, solo le queda ganar.