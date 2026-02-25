Marisel Linares podría ser INVESTIGADA por ENCUBRIMIENTO a Adrián Villar en atropello a Lizeth Marzano

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La investigación sobre la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano ha involucrado esta vez a la periodista Marisel Linares, quien sería investigada por encubrimiento a Adrián Villar, hijo de su actual pareja, luego de no asistir a la citación policial prevista dentro de las diligencias correspondientes.

En serios problemas

Todo inició cuando la mujer de prensa recurrió a sus redes sociales para aclarar que el vehículo involucrado en el accidente en el que la deportista Lizeth Marzano perdió la vida, no estaba bajo su control y no brindó mayores detalles sobre quién sería el nuevo propietario.

En tal sentido, tras figurar como propietaria de la unidad móvil fue citada para que brinde sus descargos, no obstante, se ausentó. Ello, desencadenó una serie de cuestionamientos sobre su papel en el cargo lo que a su vez incrementó las sospechas de un posible encubrimiento.

Dicha inasistencia desembocaría en serios problemas para Linares debido a que cabe la posibilidad de que pueda ser incorporada en la investigación preliminar por los presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia.

A ello se han sumado nuevas imágenes mostradas en el programa 'Magaly TV: La Firme' en las que se evidencia que la periodista se encuentra junto a Antonio Villar, joven sindicado como el autor de la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Este dato revelador evidenciaría que, según lo señalado por Carlos Grados, abogado de la familia de la fallecida, Marisel Linares sí conocía la identidad del conductor desde horas antes del accidente.

Por su parte, la abogada de los deudos señaló que solicitarán que la periodista brinde su manifestación ante las autoridades. "Lo que entendemos es que no está colaborando con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva", indicó.

Marisel Linares cierra sus redes sociales

En medio de esta situación, Marisel Linares tomó la radical decisión de cerrar sus redes sociales tanto de Instagram como de Facebook. Figurando ambas como no existentes.

A esto se le suma que los usuarios del ciberespacio han levantado su voz de protesta reclamando transparencia e inclusive han solicitado al canal en el que trabaja se pronuncie sobre su continuidad debido a que hace días no aparece en pantallas.

La inasistencia de la periodista Marisel Linares a una citación policial sobre el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano podría generar que pueda ser integrada en la investigación preliminar por los presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia.