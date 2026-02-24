RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Habla Spoya

"Estuve a un milímetro de quedar parapléjica": Laura Spoya reaparece tras accidente y revela duro diagnóstico

Laura Spoya reapareció en el programa de streaming "La Manada" para contar detalles del accidente en Surco, su operación de columna y el temor que sintió ante el riesgo de quedar parapléjica.

Laura Spoya contó como le dolería que sus "hijos se queden solos".
Laura Spoya contó como le dolería que sus "hijos se queden solos".

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La ex Miss Perú y conductora de televisión Laura Spoya volvió a aparecer en público tras el aparatoso accidente vehicular que sufrió en Surco la madrugada del 12 de febrero. Lo hizo en el programa de streaming La Manada, donde relató como vivió los momentos posteriores al choque y cómo enfrenta ahora su proceso de recuperación.

Spoya explicó que, tras el impacto, no fue consciente de la gravedad de sus lesiones. Según contó. al llegar a la clínica sentía que estaba estable y no imaginaba que dos vértebras habían quedado comprometidas por la fuerza del accidente. Recién al día siguiente entendió la magnitud de lo ocurrido.

Los médicos le informaron que debía ser operada de inmediato, ya que una de sus vértebras estaba a solo un milímetro de causarle parálisis permanente. Esa noticia marcó un antes y después en su vida. Fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos y sometida a una intervención quirúrgica para reconstruir la zona afectada de su columna.

@tromepe ¿No pudo contenerse? 📹 Laura Spoya y el conmovedor encuentro con "La Manada" que la hizo llorar frente a cámaras. 🥲✨ #Trome #Espectáculos #LaManada #LauraSpoya ♬ Night Gatherings (Super Slowed) - ∆lpha & FLVMMING

El trauma después del choque

Durante la transmisión, la también conductora de Al sexto día habló del impacto emocional que atraviesa. Señaló que vive un cuadro de estrés postraumático y recibe ayuda profesional para sobrellevarlo.

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras terrible accidente vehicular: "Mi curita para el corazón"
Lee también

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras terrible accidente vehicular: "Mi curita para el corazón"

Contó que su mente bloqueó parte de la escena del accidente, como un mecanismo de defensa. En ese momento no sentía dolor fuerte y pensaba que solo había perdido un diente. Sin embargo, la realidad era mucho más delicada. 

Entre lágrimas, reconoció que lo más difícil de asimilar fue pensar en la posibilidad de que sus hijos pudieran quedarse solos. Esa idea, dijo, es la que más la afecta hasta hoy. Tras una reflexión personal, aseguró que este episodio le ha hecho replantear varios aspectos de su vida y valorar aún más a su familia.

¿Qué pasó la madrugada del 12 de febrero?

De acuerdo con la información difundida por diversos medios locales, el accidente ocurrió cuando Laura Spoya manejaba su camioneta en el distrito de Surco. El choque fue descrito fue descrito como aparatoso debido a la magnitud de los daños materiales y las lesiones que sufrió.

Laura Spoya rompe su silencio tras difusión de video en el que pide ayuda a la PNP: "Tengo que..."
Lee también

Laura Spoya rompe su silencio tras difusión de video en el que pide ayuda a la PNP: "Tengo que..."

Tras el impacto, fue trasladada de inmediato a una clínica, donde quedó internada. Las evaluaciones médicas confirmaron el severo compromiso de sus vértebras, lo que obligó a una cirugía de emergencia para evitar consecuencias irreversibles.

Hoy, en plena recuperación, Spoya continúa siguiendo estrictas indicaciones médicas. Aunque el camino será largo, su mensaje fue claro: está agradecida por seguir con vida y decidida a salir adelante, paso a paso.

Estado en el que acabó la camioneta de Laura Spoya.
Estado en el que acabó la camioneta de Laura Spoya.

 

Temas relacionados accidente en surco Al Sexto Día estrés postraumático hijos La Manada Laura Spoya operación de columna riesgo de paraplejia vértebras comprometidas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA