"Estuve a un milímetro de quedar parapléjica": Laura Spoya reaparece tras accidente y revela duro diagnóstico

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ex Miss Perú y conductora de televisión Laura Spoya volvió a aparecer en público tras el aparatoso accidente vehicular que sufrió en Surco la madrugada del 12 de febrero. Lo hizo en el programa de streaming La Manada, donde relató como vivió los momentos posteriores al choque y cómo enfrenta ahora su proceso de recuperación.

Spoya explicó que, tras el impacto, no fue consciente de la gravedad de sus lesiones. Según contó. al llegar a la clínica sentía que estaba estable y no imaginaba que dos vértebras habían quedado comprometidas por la fuerza del accidente. Recién al día siguiente entendió la magnitud de lo ocurrido.

Los médicos le informaron que debía ser operada de inmediato, ya que una de sus vértebras estaba a solo un milímetro de causarle parálisis permanente. Esa noticia marcó un antes y después en su vida. Fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos y sometida a una intervención quirúrgica para reconstruir la zona afectada de su columna.

El trauma después del choque

Durante la transmisión, la también conductora de Al sexto día habló del impacto emocional que atraviesa. Señaló que vive un cuadro de estrés postraumático y recibe ayuda profesional para sobrellevarlo.

Contó que su mente bloqueó parte de la escena del accidente, como un mecanismo de defensa. En ese momento no sentía dolor fuerte y pensaba que solo había perdido un diente. Sin embargo, la realidad era mucho más delicada.

Entre lágrimas, reconoció que lo más difícil de asimilar fue pensar en la posibilidad de que sus hijos pudieran quedarse solos. Esa idea, dijo, es la que más la afecta hasta hoy. Tras una reflexión personal, aseguró que este episodio le ha hecho replantear varios aspectos de su vida y valorar aún más a su familia.

¿Qué pasó la madrugada del 12 de febrero?

De acuerdo con la información difundida por diversos medios locales, el accidente ocurrió cuando Laura Spoya manejaba su camioneta en el distrito de Surco. El choque fue descrito fue descrito como aparatoso debido a la magnitud de los daños materiales y las lesiones que sufrió.

Tras el impacto, fue trasladada de inmediato a una clínica, donde quedó internada. Las evaluaciones médicas confirmaron el severo compromiso de sus vértebras, lo que obligó a una cirugía de emergencia para evitar consecuencias irreversibles.

Hoy, en plena recuperación, Spoya continúa siguiendo estrictas indicaciones médicas. Aunque el camino será largo, su mensaje fue claro: está agradecida por seguir con vida y decidida a salir adelante, paso a paso.