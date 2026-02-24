Janet Barboza tilda de "agresor de mujeres" a Valentino, pero su madre la demandará: "Tendrá que demostrarlo"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El tiktoker Valentino Palacios sigue en el ojo de la tormenta, luego de ser acusado de agredir a una joven el pasado 14 de febrero. Janet Barboza se pronunció contra el creador de contenidos llamándolo "agresor de mujeres", pero la madre de Valentino lo defendió, afirmando que demandará a la conductora de televisión por haberle puesto dichos calificativos sin tener pruebas.

Janet Barboza arremete contra Valentino

Durante la más reciente edición de América Hoy, Janet se tomó unos segundos para cuestionar la actitud del tiktoker debido a la reciente fama que le llegó hace algunos años por sus videos en redes sociales. La conductora aseguró que a Valentino le gusta agredir a mujeres.

"Es un hombre que está acostumbrado a agredir a las mujeres, dicho esto por su propia boca. Si tenemos a un confeso maltratador de mujeres, ¿a quiénes hacemos famosos?, ¿a qué tipo de sujetos? ¿Siente que por ponerte un ganchito rosado ya puedes puñetear?", cuestionó.

Enseguida, aseguró que Valentino no tiene ninguna corona para agredir a una mujer, indicando que la diferencia de fuerza entre un género y otro es completamente distinta. Incluso cuestionó por qué Valentino no está recluido en un calabozo e hizo un llamado al Poder Judicial.

Finalmente, afirmó que Valentino pateó en el piso a una mujer para luego victimizarse y mentir. "Si es un hombre pegalón, eso viene de casa. Tú no puedes pegarle a una mujer, pudiste haberla matado", sentenció.

Madre de Valentino anuncia demanda contra Janet Barboza

La madre del tiktoker se presentó unas horas después en el programa Face to Face y aseguró que muchas personas están tratando de manchar la imagen de su hijo, acusándolo de cosas que no son ciertas y poniéndole calificativos que no están acordes a la realidad. La mujer se mostró muy indignada y lamentó que se dejen llevar por una sola versión.

Sobre las declaraciones de Janet Barboza, la madre de Valentino afirmó que tomará "las medidas que sean necesarias", asegurando que su hijo no es ningún agresor y que tampoco ha pateado a ninguna mujer, tal como dijo la conductora.

"Yo quiero dirigirme a la señora Janet para indicarle que ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres , que la pateó en el piso y le causó la fractura de costillas, como ella dice. Yo soy madre, al igual que usted, y si yo tengo que defender a mi hijo, lo voy a defender", indicó.

De esta manera, la polémica continúa creciendo mientras ambas partes defienden sus versiones. Janet Barboza mantiene sus duras declaraciones contra Valentino Palacios, mientras que la madre del tiktoker insiste en su inocencia y anuncia acciones legales. El caso ahora podría trasladarse al ámbito judicial en medio del debate público.