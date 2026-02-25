¿Confirmado? Alejandro Sanz y su peculiar reacción al ser consultado si tiene un romance con Stephanie Cayo

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde hace unos días se evidenció una gran cercanía entre el reconocido cantante Alejandro Sanz y la modelo peruana Stephanie Cayo. El intérprete español llegó a Lima y los medios de comunicación no dudaron en darle la bienvenida, pero también le preguntaron sobre un posible romance con la actriz. ¿Cómo reaccionó Alejandro ante esta pregunta?

¿Alejandro Sanz confirmó romance con Stephanie Cayo?

El cantante español pisó suelo peruano hace unas horas, ya que tiene programado un concierto en Lima en los próximos días en el Estadio Nacional. Durante su primer día en la capital fue visto acudiendo a un conocido restaurante en Miraflores y la prensa le consultó sobre la acogida por parte de sus fans.

"Me siento de maravilla, la verdad. Gran casa", dijo Alejandro con una gran sonrisa. Sin embargo, tras ser consultado por su llegada a Lima, un reportero le preguntó directamente sobre su cercana relación con Stephanie Cayo.

"Vemos que Stephanie es muy amiga tuya, Stephanie Cayo, nuestra compatriota. ¿Qué tal con ella? ¿Cuánto tiempo de amistad con ella?", le consultaron.

Ante esta peculiar pregunta, Alejandro Sanz no respondió directamente y solo sonrió de forma cortés, para luego seguir saludando a sus seguidores y despedirse de ellos mientras ingresaba al local de Miraflores.

@masterliveperu AlejandroSanz ya está en Lima para sus dos conciertos consecutivos en el Nacional ❤️ Sanz llegó a la capital y, entre aplausos y gritos eufóricos, sus fans lo recibieron en las afueras de su hotel. Nos esperan dos increíbles noches para disfrutar de sus más grandes éxitos y crear recuerdos imborrables. ✨ ¡Nos vemos este 25 de febrero para el primer concierto! ❤️‍🔥 Alejandro Sanz - Gira 2026 🎤🎹🎸 25 y 26 de febrero - Estadio Nacional ♬ sonido original - Masterlive Perú

La cercanía de Alejandro y Stephanie

Un reportaje de Magaly TV, la firme mostró imágenes del concierto de Alejandro Sanz en Colombia, grabadas por Stephanie desde un ángulo privilegiado detrás del escenario. La modelo peruana estaba al costado del escenario, en una zona donde normalmente solo está el equipo de producción o personas muy allegadas al artista.

Stephanie también se tomó fotos con los artistas invitados al concierto de Alejandro e incluso ambos aparecen juntos en una imagen donde él se luce muy cariñoso, tomándola por la cintura. La historia se repitió en Guayaquil, donde Stephanie también estuvo detrás del escenario.

Incluso, al terminar el concierto, Alejandro va corriendo donde la actriz y la toma de la mano para estar juntos en backstage. Cabe resaltar que los coqueteos entre ambos no son recientes, ya que empezaron a seguirse en Instagram hace un tiempo y Alejandro le envió un mensaje por Año Nuevo a Stephanie.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones respecto a un posible romance. Alejandro llegará a Lima en los próximos días para ofrecer un concierto y, posiblemente, sea acompañado por Stephanie Cayo, quien ha estado junto a él en las últimas semanas.

De esta manera, la visita de Alejandro Sanz a Lima no solo genera expectativa por su concierto, sino también por los rumores que lo vinculan con Stephanie Cayo. Aunque evitó profundizar en el tema, su presencia avivó las especulaciones y mantuvo la atención de la prensa y sus seguidores.