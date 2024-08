Gabriela Serpa fue llevada de emergencia a una clínica: Actriz reveló su actual estado de salud

La actriz cómica y modelo Gabriela Serpa ha revelado que no está pasando por un buen momento. En una reciente entrevista, indicó que, debido a complicaciones en su salud, fue llevada de emergencia a una clínica, por lo que causó gran sorpresa entre sus fanáticos.

En una entrevista para Trome, Gabriela Serpa manifestó que, a raíz de un malestar en el estómago, tuvo que suspender todas sus actividades durante el último fin de semana. Así, detalló los pormenores del intrigante momento que vivió.

"Estuve en emergencia porque me dio una fuerte infección estomacal/. A veces no se pueden controlar las enfermedades. el domingo no hice función, el lunes tampoco, ayer recién me pude levantar de la cama", reveló la actriz.