Gabriela Serpa revela que dos congresistas le ofrecieron $ 1.000 a cambio de 'servicio' en hotel

Gabriela Serpa, quien es una de las estrellas en el programa cómico "JB en ATV", ha revelado en un avance para un canal de Youtube, que dos congresistas llegaron a ofrecerle $ 1.000 a cambio de un extraño 'servicio' como anfitriona en un hotel; además, agregó que no aceptó la propuesta.

La modelo de Instagram brindó una entrevista para el canal "Soy Gianotti", conducido por el actor Christopher Gianotti, en el cual reveló varios cosas, como detalles poco conocidos de su vida y su ingreso al mundo artístico.

En ese sentido, el entrevistador le preguntó a Gabriela: "¿Te han ofrecido dinero por una noche de placer?", a lo que la respuesta de la modelo fue que si. Cabe resaltar que esto es solo el adelante de la entrevista, ya que el video completo será estrenado este viernes 15 de junio.

Gabriela sorprendió a todos en el set diciendo que efectivamente ha recibido ese tipo de propuestas, pero lo más impactante es que las personas que le habían ofrecido este servicio, eran dos miembros del Congreso de la República.

"Amiga, escúchame, yo ya no hago anfitrionaje. ¿Pero cómo es anfitriona moderna? (me respondió) 'Tú ya sabes... anfitriona moderna... anímate son 1000 dólares'... pero nunca me dijo prostitución", puntualizó.