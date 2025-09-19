RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Gorosito y su mensaje de confianza tras empate de Alianza ante U. de Chile en Matute: "La llave está abierta"

El entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, señaló que el empate 0-0 en Matute ante la Universidad de Chile deja la llave abierta y confía en lo que puede hacer su equipo en su visita a la ciudad de Coquimbo.

'Pipo' Gorosito aseguró que la llave con la U. de Chile está abierta.

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/09/2025

Alianza Lima recibió a la Universidad de Chile en Matute este último jueves en lo que fue un vibrante partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de 90 minutos donde hubo muchas sensaciones, expulsiones, goles anulados, fricciones entre rivales y situaciones de gol por ambos lados, el marcador no se movió y dejó un 0-0 que no deja nada resuelto.

Néstor Gorosito envía mensaje de confianza para la vuelta

Como era de esperarse, el técnico íntimo, Néstor Gorosito, realizó la acostumbrada conferencia de prensa tras cualquier encuentro internacional. Durante la misma, el estratega brindo sus impresiones sobre lo que dejó esta igualdad a cero indicando que en el primer tiempo fueron superiores al rival y que debieron irse con el marcador arriba.

Sin embargo, también expresó cierta incomodidad por la expulsión de Carlos Zambrano tras recibir doble amarilla la cual los obligó a replantear y retroceder algunos metros. Fue ahí cuando el 'Pipo' resaltó a los jugadores que ingresaron en los minutos finales como Alan Cantero o Gaspar Gentile los cuales ayudaron a equilibrar el trámite del partido.

"En el primer tiempo, ellos tuvieron un buen juego interno, en el cuadrado de la mitad de la cancha, pero a mí entender, merecíamos ir ganando como mínimo por 1-0. En el segundo tiempo, ellos arrancaron mejor que nosotros, no nos creaban situaciones de gol, cuando levantamos y empezamos jugar mejor, vino la expulsión de Carlos, ahí nos costó un poco más, pero los cambios lo hicieron muy bien", indicó.

Sin público y con la llave abierta

En esa misma línea, el estratega argentino lamentó que Alianza Lima no cuenta con el respaldo de su gente en Chile debido a la sanción que Conmebol le impuso al 'romántico viajero'. Eso sí, el experimentado entrenador aseguró que saldrán a ganar en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo ya que la llave está abierta.

"Es difícil jugar sin público, se le castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver. Es una lástima, nuestra gente ha ido a todas las cancha, y tenemos que estar fuertes de la cabeza, iremos con con la máxima expectativa, la llave está completamente abierta e iremos a buscar el triunfo", puntualizó.

En resumen, Néstor Gorosito aseguró que Alianza Lima puede lograr la clasificación en condición de visitante ya que la serie ante la Universidad de Chile aún está abierta con el 0-0 en Matute.

