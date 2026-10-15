Gian Marco participó en Premios La Musa e ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantautor peruano Gian Marco participó en cereingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la decimotercera edición de los Premios La Musa, celebrada en el Flamingo Theater de Miami, en Estados Unidos. El artista recibió el galardon de manos de Emilio y Gloria Estefan.

Gian Marco es reconocido como compositor latino

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el cantautor peruano Gian Marco anunció el reconocimiento que recibió en los Premios La Musa recientemente que destaca su trayectoria musical y le concede el acceso al Salón de la Fama de los compositores latinos.

La ceremonia hizo especial énfasis en la creciente presencia de los ritmos latinoamericanos en los mercados internacionales, un cambio que se ha visto por la influencia de las plataformas digitales como por el interés de nuevas generaciones de oyentes en diversos géneros.

"Gracias a @lamusaawards , a @rudyperezmusic , a @desmond.child y a cada una de las personas que forman parte del comité y la organización por considerar mi obra y ser inducido en el Latín Songwriter Hall Of Fame. Gracias a cada uno de los artistas que confiaron en mi trabajo al grabar mis canciones y hacerlas parte de sus vidas y carreras", afirmó el cantante.

Inicios como compositor desde la adolescencia

Como parte de una recapitulación de su trayectoria, Gian Marco dio detalles de sus inicios en la escritura de canciones cuando apenas tenía 14 años y junto a su guitarra dejaba volar su creatividad.

"A los 14 años decidí escribir mis propias canciones y descubrí por primera vez el significado de lanzarme al vacío de una hoja en blanco junto a mi guitarra", manifestó en su publicación Gian Marco

En ese sentido, el representante nacional, contó sobre su principal influencia a lo largo del tiempo, Chabuca Granda, una compositora que destacó por sus letras cargadas de sentimiento.

"Gracias a una de mis más grandes influencias, una de las compositoras más importantes del Perú y del mundo Chabuca Granda, por ser una fuente inagotable de inspiración profunda en mi carrera y porque a través de su obra entendí que más allá del género al que uno se dedique, conocer, palpar y estudiar la música de tu tierra es un deber y la mejor manera de encontrar tu identidad", destacó el cantautor.

Finalmente, este reconocimiento de Gian Marco en la ceremonia internacional permitió su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos representando al Perú desde los Premios La Musa en Estados Unidos.