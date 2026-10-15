'Mondonguito' se alegra al recibir mil soles de creador de contenido mientras sigue hospitalizado: "Para mis medicinas"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran preocupación generó el cómico Lorenzo Zubiate Zegarra, luego de que se conociera que se encuentra internado en un centro de salud capitalino. A raíz de ello ha venido recibiendo la visita de sus amigos como 'Kike' Suero, Cachay, el 'Cholo' Juan entre otros. Pero recientemente, el humorista ha sentido una gran alegría debido a que recibió mil soles por parte de un creador de contenido.

'El Paisa' apoya económicamente al cómico 'Mondonguito'

A través de un video publicado en sus redes sociales se observa al comediante en la cama médica en la que permanece mientras se enfrenta a una fibrosis pulmonar. Pero una noticia inesperada le cambió el ánimo a 'Mondonguito' luego de el también empresario Eddy Morales le enviará un apoyo económico de mil solesn para su recuperación.

"Paisita gracias de todo corazón, gracias por ese apoyo mi hermano. Gracias, Dios de te bendiga no puedo hablar mucho. Y a todas las personas que desean apoyarme garcias a todos. Estoy jodido saludos desde el infierno", manifestó con su característica cuota de humor, pero alegre a su vez.

Cómico ocultó que estaba propenso a sufrir de fibrosis pulmonar

En entrevista con Exitosa, Patricia Zubiate, hija de 'Mondonguito', reveló que el cómico lucha contra una fibrosis pulmonar en UCI. El artista ocultó que estaba propenso a sufrir enfermedad.

"Me acabo de enterar ahora último que él había tenido un chequeo médico en el cual le habían dicho que estaba propenso a tener fibrosis pulmonar, pero él hizo caso omiso, no se hizo los cuidados que requería y quizá por eso ahora está así", manifestó.

Cabe señalar que el recordado integrante del programa televisivo 'Los ambulantes de la risa' utilizó su cuenta oficial de Facebook para revelar que se sintió mal en su estadía en Chiclayo previo a un show en el que participaría. De acuerdo al relato de su primogénita, el humorista viajó sintiéndose un poco mal debido a un golpe del lado derecho de las costillas.

A su retorno a la capital entró de emergencia al hospital Cayetano Heredia reveló que su papá permanece en el área de observación de UCI luego de que los doctores diagnosticaran que tiene una infección en los pulmones a raíz de una fibrosis pulmonar.

"Está en UCI, aislado, porque tiene una infección en los pulmones. Él tiene fibrosis pulmonar, pero lo que no sabemos es en qué etapa está, cuánto de avanzado está, pero a raíz de eso ha hecho una infección pulmonar. Ahorita la prioridad para los médicos es curarla (...) todo el personal de salud e inclusive los de seguridad están pendientes de él", sostuvo.

En conclusión, el cómico 'Mondonguito' se mostró alegre al recibir mil soles del empresario y creador de contenido Eddy Morales conocido en redes sociales como 'el paisa' mientras permanece internado en el hospital Cayetano Heredia. Señaló que dicho dinero será destinado para sus medicinas.