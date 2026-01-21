Karla Tarazona sorprende al dejar ver ecografía desde clínica de fertilidad: ¿Se viene otro bebé?

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia de Karla Tarazona volvió a sacudir a la farándula peruana. La conductora de Préndete dejó ver una ecografía mientras estaba en una clínica de fertilidad. Su publicación generó miles de reacciones y tiene a todos preguntándose si se viene un nuevo bebé.

Karla Tarazona en clínica de fertilidad

Fue a través de sus historias en Instagram que Karla Tarazona mostró su visita al consultorio de un reconocido especialista en fertilidad. En el clip se le ve realizando una ecografía, además de compartir imágenes de sus análisis médicos.

"Ya en las mejores manos", escribió la figura mediática junto a la publicación. Sus seguidores interpretaron que estaría en la búsqueda de un nuevo integrante en la familia.

La publicación de Karla Tarazona encendió a sus fans, quienes llenaron las redes de comentarios preguntando por la ecografía y especulando sobre la llegada de otro bebé.

Karla dice "no" al programa de Gisela

Hace unos días, Karla Tarazona aprovechó para aclarar rumores sobre su participación en el nuevo reality de baile conducido por Gisela Valcárcel. "He visto la presentación de su nuevo programa, pero no, no estaré. Además, no sé bailar, no me gusta", explicó en entrevista con Trome.

La conductora señaló que actualmente su prioridad está en su programa Préndete, sus redes sociales y otros compromisos laborales.

"Tampoco es mi prioridad en este momento entrar a otros proyectos. Estoy muy comprometida en 'Préndete', en la radio y mis redes; imagínate, ya no tengo tiempo para hacer más cosas", añadió.

También le preguntaron a Karla Tarazona si formar parte de Panamericana la obligaba a aceptar el nuevo reality de baile, y ella aclaró:

"Nadie obliga a nadie, todos estamos felices donde estamos. Por ejemplo, estamos haciendo cosas diferentes en el programa, hemos vendido hasta cremoladas para la matrícula y útiles escolares de nuestros hijos".

Consultada sobre si un buen pago la tentaría a unirse al proyecto de Gisela Valcárcel, Karla Tarazona respondió: "En esta vida no todo se trata de dinero. A estas alturas creo que uno debe estar donde es feliz, aunque muchos me quieran ver fuera de acá; sin embargo, sigo aquí sin presión ni obligaciones".

Así, la visita de Karla Tarazona a la clínica de fertilidad y la ecografía compartida en Instagram volvieron a ponerla en el centro de la farándula. Mientras sus fans especulan sobre un posible embarazo, ella aclara que no participará en el programa de Gisela Valcárcel.