Tiktoker Milenka Nolasco causa risas en quinceañero con inesperada pregunta: "¿Cuántos años cumple?"

La tiktoker Milenka Nolasco llegó al quinceañero como parte de la animación contratada, y lo que debía ser un momento más de entretenimiento se convirtió en algo memorable. Su inesperada pregunta provocó carcajadas entre los invitados y también se volvió tema de conversación en redes sociales.

Milenka Nolasco y su blooper en quinceañero

La popularidad de Milenka Nolasco en TikTok y Kick le abrió la puerta a eventos presenciales, siendo contratada recientemente para animar un quinceañero en Juliaca. Entre risas y música, la influencer se encontró con una situación inesperada que quedó registrada en video y que rápidamente se viralizó en redes.

Durante la celebración, Milenka Nolasco se dirigió al público y lanzó una pregunta que desató carcajadas: "Es la primera vez que yo estoy en un quinceañero ¿Cuántos años cumple?", dijo ante la sorpresa y diversión de los asistentes.

Los videos del incidente circularon rápidamente, generando comentarios como "Ay, Chavo" y risas entre los usuarios de TikTok y Kick. Milenka Nolasco, consciente del impacto de su acción, respondió a los seguidores explicando que todo fue en tono de broma.

"Lo del quinceañero, yo lo hice de broma, gente, en realidad no lo hice porque yo quería realmente decir eso", señaló la influencer.

¿Quién es Milenka Nolasco?

Milenka Nolasco es una influencer peruana que, a sus 20 años, se ha ganado un lugar destacado en el mundo digital. Nacida el 2 de enero de 2005, ha conquistado a una audiencia juvenil gracias a su estilo fresco, su contenido de comedia y lifestyle, así como por sus colaboraciones con otros creadores de contenido.

¿Cuánto cobran los influencers?

En los últimos meses, la demanda de streamers e influencers para animar fiestas y eventos privados en Perú ha crecido de manera notable. De acuerdo con la agencia Corporación Hola Lima, estos personajes se han convertido en los más solicitados para discotecas, cumpleaños y otros eventos sociales.

Entre los mejores pagados se encuentra Cristorata con S/12.000, seguido de Valentino con S/8.000. Milenka Nolasco se posiciona entre los más cotizados, cobrando alrededor de S/8.500 por asistir y animar eventos, lo que evidencia cómo las redes sociales han creado nuevas oportunidades económicas para creadores de contenido.

La tiktoker Milenka Nolasco, quien fue contratada para animar un quinceañero, se robó el protagonismo con su humor y carisma. Su inesperada pregunta no solo hizo reír a los invitados, sino que también encendió las redes sociales con diferentes comentarios.