Eximitadora de 'Yo Soy' revela cuánto ganaba diariamente cantando en los buses

Andreina Montilla sorprendió al revelar cómo fue su experiencia cantando en los buses. La exparticipante de 'Yo Soy', conocida por su impresionante imitación de Danna Paola, contó que, tras quedarse sin trabajo, decidió subirse a las unidades y dar lo mejor de su talento para salir adelante.

Eximitadora de 'Yo Soy' confiesa sus días en los buses

La cantante venezolana Andreina Montilla, conocida por sus destacadas imitaciones en los realities de Latina Los cuatro finalistas y Yo Soy, reveló en el podcast Métrica Latina cómo vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Tras terminar su participación en Los cuatro finalistas, Andreina Montilla se quedó sin trabajo y decidió probar suerte cantando en los buses de Lima.

Al inicio, la experiencia no fue sencilla por la vergüenza de actuar frente a desconocidos. Sin embargo, poco a poco logró adaptarse y convertir esas jornadas en una fuente importante de ingresos. "Trabajaba de 10 a.m. a 3 p.m." , contó Andreina, recordando esas horas de esfuerzo diario.

Los ingresos diarios de la Eximitadora de 'Yo Soy'

Durante su entrevista, Andreina Montilla detalló que su trabajo en los buses le generaba ganancias de hasta S/180 por jornada. El dinero que ganó no solo le permitió sobrevivir, sino también cumplir uno de sus sueños: visitar a sus seres queridos en su país natal.

"Yo trabajaba aproximadamente de 10 a.m. a 3 p.m. y me hacía 150, 170, 180 soles. Tan bien me fue que empecé a trabajar en los buses en febrero y ese mismo diciembre, con el dinero que ahorré cantando, pude ir a Venezuela a visitar a mi familia", expresó.

¿Cómo se animó a participar en 'Yo Soy'?

Los pasajeros de los buses que disfrutaban de su talento fueron quienes le recomendaron dar el salto a la televisión. "Las mismas personas del bus me decían: 'Oye, anda a Yo Soy, ese es un programa que te va a abrir muchas puertas'", recordó Andreina.

A pesar de los consejos, la eximitadora enfrentó su mayor reto: decidir qué artista imitar. "Yo quería ir, pero no tenía como un personaje que seguir, porque una cosa es ser cantante y algo muy distinto, la imitación. Lo intenté primero con Karol G y luego, años más adelante, llegó la propuesta con Danna Paola", contó.

Así, Andreina Montilla demostró que con talento, esfuerzo y perseverancia se pueden superar los momentos difíciles. La eximitadora de 'Yo Soy' pasó de cantar en los buses a ganarse el cariño de los televidentes.