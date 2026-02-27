Pamela Franco IMPACTA con peculiar apodo a Christian Cueva: "Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Su relación nació en medio de la polémica, pero en la actualidad demuestran que están más unidos que nunca. Pamela Franco y Christian Cueva suelen recurrir a sus redes sociales para gritar su amor a los cuatro vientos, pero esta vez la cantante de cumbia sorprendió con el nuevo apodo que le ha puesto al futbolista.

Lo compara con Leonardo DiCaprio

El último jueves, entre sus tantos momentos que comparten, la pareja se sumó al nuevo trend de TikTok 'Challenge cállate' en el que tienen que expresar la citada palabra teniendo una actitud molesta, decepcionada, coqueta y triste.

Todo quedó registrado en un video en sus historias de Instagram de la intérprete de 'Dile la verdad' en el que se le observa disfrutando de dicho momento, entre risas, con el autodenominado '10 del pueblo'.

Sin embargo, eso no quedaría ahí no más, debido a que la exintegrante de 'Alma Bella' aprovechó la ocasión para fotografiar a su amado cuando se encontraba junto a una puerta posando sonriente y con lentes de sol, pero lo que llamaría la atención fue cómo lo catalogó al actual volante de Juan Pablo II College.

"Jajaja. Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco", escribió Pamela Franco junto a un emoji de corazón rojo y etiquetando a 'Cuevita', mientras de fondo se escuchaba el tema musical titulado 'Quién es ese hombre", de la cantante Angela María Forero.

No es el primer apodo que le pone a Cueva

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Franco utiliza algún apodo para nombrar a 'Aladino' debido a que en el marco por la celebración del día de San Valentín, el pasado 14 de febrero también recurrió a las redes sociales para publicar una foto del deportista junto a un romántico mensaje y calfiicándolo con el ratón más famoso de los dibujos animados.

"Mi Mickey, te amo. Es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que esto valga la pena", escribió la cantante de cumbia en una publicación de sus historias de Instagram.

