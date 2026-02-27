Alejandro Sanz cierra su concierto con inesperada escena junto a Sthepanie Cayo

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El segundo show de Alejandro Sanz no solo fue una fiesta musical de principio a fin, sino que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del espectáculo local, luego de que el cantante español protagonizara una inesperada escena junto a Sthepanie Cayo frente a miles de fans peruanos.

Alejandro Sanz junto a Sthepanie Cayo

Este jueves 26 de febrero, Alejandro Sanz regresó al escenario del Estadio Nacional para ofrecer su segundo concierto en Lima, ante un recinto totalmente repleto.

Por casi dos horas, el español se mandó un conciertazo y se metió al público al bolsillo con todos sus hits. Sonaron temones como Amiga mía, Corazón partío, Y, ¿si fuera ella? y, claro, no podía faltar El vino de tu boca.

Pero cuando ya todos daban por cerrado el show, saltó la sorpresa que dejó a más de uno con la boca abierta. Ni bien soltó el micrófono tras su última canción, el artista se fue directo hacia la parte posterior del escenario para darle un abrazo de lo más tierno a Stephanie Cayo.

Todo el momento saltó directo a las pantallas gigantes del estadio y, como era de esperarse, la gente estalló en gritos y aplausos. Esa señal fue flash, pero lo suficientemente clara como para que todo el público se volviera loco de la emoción.

Cabe recordar que, en los últimos días, ya se habían difundido imágenes que mostraban la gran cercanía entre Alejandro Sanz y la actriz peruana.

Incluso, Stephanie Cayo acompañó al cantante español en sus recientes conciertos en Ecuador y Colombia, donde también se les vio compartiendo momentos fuera del escenario.

Más allá del abrazo, ninguno de los dos confirmó públicamente un romance. No obstante, la química entre ambos no ha pasado desapercibida.

Alejandro Sanz evita hablar de Stephanie Cayo

Antes de sus shows, Alejandro Sanz se fue a disfrutar de la comida de Maido en Miraflores. A la salida se le vio de lo más relajado y buena onda, nada de poses de estrella; se quedó un buen rato con su gente, se tomó mil fotos y firmó todo lo que le pusieron al frente con la mejor sonrisa.

Como era de esperarse, la prensa aprovechó el momento para consultarle sobre su vínculo con Stephanie Cayo. Al escuchar su nombre, el cantante solo respondió con una sonrisa, evitando cualquier tipo de declaración.

Así, Alejandro Sanz cerró su concierto en Lima con una inesperada escena junto a Sthepanie Cayo, un gesto que terminó robándose todas las miradas en el Estadio Nacional y que vuelve a colocar a ambos en el centro de la atención mediática.