La cantante Haydée Raymundo no perdió la oportunidad de mandarle tremendo 'dardo' a Pamela Franco durante un concierto que ambas dieron el pasado fin de semana en Chosica, tras ser vinculada nuevamente con el futbolista Christian Cueva.

La artista vernacular deleitó a todos con su talento para el canto y gran desenvolvimiento en el escenario, pero no desaprovechó el momento para lanzar un impactante mensaje para todas aquellas mujeres que "son escondidas por sus parejas" y nunca las oficializan.

En el video difundido en redes sociales y en el programa 'Magaly TV: La Firme', se ve que Raymundo no se encontraba sola, ya que detrás de ella aparecía la cumbiambera, quien no esperaba ser 'troleada' en vivo por el reciente ampay durante su fiesta de cumpleaños donde la camioneta de 'Cuevita' habría aparecido.

"A mí no me gustan las jugadoras, por mi madre. Porque si me quieren, me quieren; me respeten y presentan y si me tienen a escondidas ¿qué se habrá creído ese bab*so? Yo sí le corto las dos cabezas", exclamó Haydée a viva voz y sin miedo a lo que Pamela Franco le pueda reclamar detrás de escena.