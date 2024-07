¿Pamela Franco insinuaba su amor hacia Christian Cueva con indirectas?: "Dile que ya no la quieres"

Después de su reciente fiesta de cumpleaños, Pamela Franco se encuentra nuevamente en el centro de atención mediática, especialmente por la presencia de Christian Cueva. Ahora surgen informaciones sobre posibles indirectas de amor por parte de la cantante hacia el futbolista, quien anunció recientemente su separación de Pamela López.

El programa de espectáculos 'Magaly TV, La Firme' expuso cómo Pamela Franco habría usado su cuenta de TikTok para enviar mensajes insinuantes hacia Christian Cueva.

Magaly Medina mostró, a través de una nota, una gran cantidad de videos donde Pamela Franco compartía canciones románticas y miradas sugestivas, alimentando especulaciones sobre un posible nuevo romance en su vida.

A través de su música y sin temor a críticas, la expareja de Christian Domínguez habría recurrido a letras de canciones como:

"Dile la verdad, no la engañes más cuéntale que tú la has dejado de querer. Dile que también soy aquel ladrón que te enamoró y que robó tu corazón. Cuéntale también que fue la soledad que te obligó a cambiar, que no eres feliz. Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón. No finjas si ya no la quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor".