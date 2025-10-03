Hija de Tongo deja en alto el nombre del Perú al ganar prestigioso concurso lírico en Europa

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Perú vuelve a ser clave. Madeleine Gutiérrez, hija menor del recordado cantante Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, logró ganar su primer concurso lírico en Europa. La joven de 25 años se mostró emocionada por su reciente triunfo y recordó con gran cariño a su padre.

Madeleine Gutiérrez gana prestigioso concurso lírico

Con solo 25 años de edad, Madeleine Gutiérrez sigue demostrando su gran talento artístico y dejar en alto no solo el nombre del Perú en el extranjero, sino el legado de su padre, el recordado cantante Tongo, conocido por sus temas 'La Pituca' y 'Sufre peruano'.

La mezzosoprano logró abrirse paso en el competitivo mundo del canto lírico europeo y ser elegida para formar parte del 'Ciclo Lírico Les Veus del Monestir 2026', en España. La artista reveló a través de sus redes sociales que participó en las audiciones realizadas el pasado 17 de septiembre en el Monasterio de Pedralbes, en Barcelona, donde obtuvo su primera victoria.

Tras este evento, la joven no pudo ocultar su emoción y asegurar que pese a que al llegar a tierras extranjeras uno debe comenzar de cero, eso no fue impedimento para dar su mayor esfuerzo y salir adelante en todos los ámbitos, especialmente en la industria musical.

"¡He ganado mi primer concurso en Europa! Me siento muy feliz y orgullosa de ir dando paso a paso, abriéndome camino con mucho esfuerzo y tenacidad", escribió, obteniendo respuestas positivas de sus seguidores, quienes la reconocieron como una digna representante del talento peruano en escenarios internacionales.

Recuerda con gran cariño a su padre, Tongo

En primeras declaraciones al programa 'América Hoy', Madeleine Gutiérrez compartió la noticia de su triunfo en Europa y visiblemente emocionada y con nostalgia reveló que el resultado de la competencia fue revelada en una fecha muy importante en su familia: ¡el cumpleaños de su padre!

Este hecho hizo que asegurara que ganar el concurso lírico fue como un regalo para él, quien siempre la apoyó incondicionalmente.

"Me siento orgullosa, pero siempre escalando cada cierto tiempo a más. Nunca me quedo, o sea, me quedo contenta, pero siempre aspiro a más. (...) Justamente fue en el cumpleaños de mi papá 29 de septiembre, así que prácticamente ha sido un regalo para él", expresó.

Aunque su apellido está ligado a la música popular peruana gracias al legado de su padre Tongo, Madeleine optó por tomar un camino distinto y pegado más a lo tradicional, demostrando que nació para ello y seguirá dejando en alto el nombre del Perú.

Madeleine Gutiérrez, la mezzosoprano, hija de 'Tongo', se mostró contenta al anunciar que ganó su primer concurso lírico en Europa y ahora formará parte del 'Ciclo Lírico Les Veus del Monestir 2026', en España.