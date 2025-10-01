Maju Mantilla rechaza agresión de su aún esposo Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exreina de belleza, Maju Mantilla rompió su silencio y se pronunció sobre las fuertes que ha recibido su aún esposo Gustavo Salcedo tras agredir al productor Christian Rodríguez. Al respecto, rechazó todo tipo de violencia, y aseguró que todo lo dicho sobre su persona son especulaciones.

Maju Mantilla rompe su silencio

Gustavo Salcedo se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalado, por el productor de televisión Christian Rodríguez Portugal, de agredirlo tras salir de un estudio de abogados en compañía de su esposa e hijo, en el distrito limeño de San Isidro.

El hecho se suscitó el pasado viernes 26 de septiembre y de acuerdo a un video publicado por el diario Trome, el productor conocido por laborar en el magazine 'Arriba mi gente' narró que reconoció que el aún esposo de Maju Mantilla manejó su auto a toda velocidad chocando con el suyo. Según él logró salvarse de ser arrollado tras dar unos pasos hacia atrás.

Ahora, la exfigura de Latina Televisión, se refirió sobre el padre de sus hijos y el hecho de violencia en el que se encuentra envuelto. Al respecto lamentó lo sucedido catalogándolo como "terrible".

"Me da muchísima pena que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible ¿no? Nadie se merece nada como eso. Ninguna persona merece algo como eso y en las redes sociales van a haber una serie de cuestionamientos como lo vienen haciendo todo este tiempo", manifestó a un programa de espectáculos.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | ¡Rompió su silencio! Maju Mantilla se refirió a las fuertes acusaciones que ha recibido su aún esposo Gustavo Salcedo tras agredir al productor Christian Rodríguez. La ex Miss Mundo rechazó todo tipo de violencia, y aseguró que todo lo dicho sobre su... pic.twitter.com/w3AlAEXksH — Exitosa Noticias (@exitosape) October 1, 2025

En tal sentido, aseguró que rechaz "por completo todo lo que tiene que ver con agresiones con violencia". "Lo que puedo decir es que tampoco voy a realizar algún señalamiento al padre de mis hijos ni a ninguna persona porque creo que todos se merecen respeto", puntualizó Maju.

Gustavo Salcedo rechaza nueva denuncia por agresión

El empresario Gustavo Salcedo se encuentra sumergido en una nueva denuncia por presunta agresión la cual fue presentada por Edaurdo Ode. Dicho incidente se suscitó en Santa Eulalia, en 2013.

La acusación de Ode fue expuesta en el programa 'Magaly:TV La Firme', pero el aún esposo de Maju Mantilla, rechazó haber cometido dicho acto de violencia, en el que según la víctima le provocó graves consecuencias.

