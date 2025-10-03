Streamer Neutro termina detenido por la policía de República Dominicana mientras transmitía por Kick

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El streamer peruano Arturo Fernández, conocido como Neutro, vivió un momento inesperado mientras realizaba una transmisión en vivo por Kick. El amigo íntimo de Mayra Goñi fue detenido por la policía de República Dominicana en medio de un confuso incidente que sorprendió a todos sus seguidores.

Streamer Neutro termina detenido

Las imágenes, que rápidamente se multiplicaron en distintas plataformas digitales, muestran el momento exacto en que dos uniformados lo obligan a bajar del vehículo que conducía.

Neutro trató de resistirse en un inicio, pero finalmente fue reducido por la fuerza de los agentes, quienes no dudaron en colocarle las esposas frente a todos los espectadores que seguían la transmisión de Kick.

En medio del forcejeo, el streamer no ocultó su incomodidad y reclamó airadamente: "¿Me quiere mandar preso a mí? Suélteme, déjame ir, no me estés agarrando así", se le escucha decir mientras intenta zafarse de uno de los efectivos.

Un segundo policía llegó para reforzar la acción y finalmente consiguió que Neutro accediera a salir del automóvil. Aunque todavía alterado, se le escucha decir: "Ya suéltame que voy a bajar", intentando recuperar algo de calma frente a la presión del momento.

El peruano, visiblemente incómodo, reclamaba que no lo trataran con violencia, y hasta lanzó una frase que generó comentarios: "Estás grabando, ¿no? Enfoca todo... ni en mi país".

Finalmente, el streamer peruano fue trasladado a una comisaría de República Dominicana. La razón exacta de la intervención aún no ha sido confirmada por las autoridades de dicho país Lo que sí quedó claro en el video es que la situación se salió de control rápidamente.

Reacciones en redes sociales

El video de la detención de Neutro en República Dominicana generó un sinfín de comentarios en redes sociales. Los usuarios no tardaron en reaccionar con humor y críticas sobre lo sucedido.

"Este piensa que es igual que Perú", "Esos policías faltan acá en Perú", "Lo agarraron de Neutro otra vez", fueron algunos de los comentarios más llamativos.

Otros destacaron la necesidad de respetar la autoridad en el extranjero: "No se pasa la ley, se respeta", "Nunca forcejé con la autoridad de otro país, jamás" y "En otros países la policía no es corrupta".

Así, la detención de Neutro durante su transmisión en vivo por Kick volvió a colocarlo en el centro de la atención mediática. Su actitud frente a las autoridades durante el incidente desató un sinfín de comentarios y reacciones en redes sociales.