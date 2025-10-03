Escándalo en Alianza Lima: Mujer denuncia a Pablo Ceppelini por agresión física y él asegura que todo es falso

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Pablo Ceppelini volvió a sonar fuerte, pero esta vez no por un gol ni por su desempeño con Alianza Lima, sino por un problema fuera de la cancha. Una mujer lo denunció por agresión física, generando un verdadero escándalo en el club blanquiazul, aunque el jugador salió al frente a decir que todo es falso y que defenderá su imagen.

La acusación contra Pablo Ceppelini

Todo comenzó con una explosiva entrevista que brindó Antonella Reyes. La influencer contó que viajó a Lima por invitación de Pablo Ceppelini y que, durante ese encuentro, el jugador la habría agredido físicamente.

"Viajé a Lima porque Pablo me invitó, mañana haré la denuncia, tengo cita con el forense, ya me vio una doctora", señaló Antonella Reyes.

Según su testimonio, el primer día de su llegada todo parecía transcurrir con normalidad, pero luego —en medio de un encuentro íntimo— el futbolista "no se controló" y la ahorcó hasta dejarla sin poder respirar.

La joven agregó que Pablo Ceppelini también le golpeó los glúteos con tal fuerza que le provocó hematomas visibles. Incluso relató que, cuando le mostró las marcas en el cuerpo, el futbolista le habría restado importancia diciéndole: "Es que eres muy blanca y te marcas fácil".

Como si fuera poco, Antonella Reyes lo calificó de "obsesivo por tener relaciones", asegurando que en otra ocasión el futbolista la despertó de madrugada —tras un partido— con la única intención de mantener intimidad sin su consentimiento.

La modelo mostró pruebas de las lesiones en redes sociales y sostuvo que todo esto la llevó a formalizar la denuncia correspondiente. A raíz de ello, la Justicia uruguaya dictó una medida cautelar de 180 días contra Pablo Ceppelini, que le impide acercarse o contactar a Antonella Reyes, además de citarlo a una audiencia judicial.

La defensa de Pablo Ceppelini

Ante la ola de titulares y la rápida difusión del tema en redes sociales, el propio Pablo Ceppelini decidió pronunciarse. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde publicó un comunicado que no tardó en hacerse viral.

"Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo", escribió el futbolista, dejando en claro su rechazo a lo narrado por Antonella Reyes.

Pero eso no fue todo. El jugador adelantó que tomará cartas legales en el asunto: "Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho a manchar mi honra".

La denuncia de la mujer contra Pablo Ceppelini por agresión física abrió un fuerte escándalo en Alianza Lima, mientras el futbolista insiste en que se trata de acusaciones falsas y ya prepara acciones legales para defender su reputación.