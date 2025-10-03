Magaly Medina enfrenta a su producción en vivo y amenaza con abandonar el set: "O hablas tú, o hablo yo"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La edición del 2 de octubre de Magaly TV, La Firme dejó una de las escenas más comentadas de la televisión nacional. Magaly Medina detuvo abruptamente su programa en vivo luego de que su staff interfiriera mientras exponía duras críticas contra Phillip Butters.

El periodista había reconocido públicamente haber portado armas sin licencia pese a tener intenciones de postular a la presidencia del Perú, un hecho que la conductora cuestionaba con severidad.

La interrupción sorprendió a la comunicadora, quien se mostró visiblemente incómoda y dirigió una mirada tajante al equipo detrás de cámaras. Con un tono firme, lanzó la frase que marcó la noche: "O hablas tú, o hablo yo", dejando en claro que no toleraría que se le restara autoridad dentro de su propio espacio.

La amenaza de abandonar el set

Lejos de ignorar lo sucedido, Magaly Medina aprovechó el momento para reafirmar su liderazgo dentro del programa. Con la tensión en aumento, advirtió que, si no se respetaba el orden de la transmisión, estaba dispuesta a detener el programa de manera definitiva.

"Si ustedes me interrumpen y se ponen a hablar a la misma vez que yo, este es un discurso donde yo me podría ir fácilmente ahorita. Mejor me voy a mi casa y pasen ustedes", expresó ante el silencio de su equipo.

Durante su reclamo, también enfatizó la independencia con la que maneja su set: "No tengo payasos a mis costados, coanimadores. No tengo nada, no tengo diez personas. Acá al costado hay así, acá no. Acá solo soy yo". La periodista dejó en claro que su programa se sostiene bajo su figura central, sin lugar a co-conductores ni interrupciones.

Reacciones en redes y continuidad de su crítica

El episodio generó un impacto inmediato en redes sociales. Usuarios dividieron opiniones sobre la reacción de la conductora: mientras algunos destacaron su profesionalismo y la disciplina que exige a su equipo, otros consideraron que su fuerte carácter puede resultar intimidante para quienes trabajan junto a ella.

Comentarios como "Ella es muy profesional, tiene que concentrarse en su trabajo" o "Magaly tiene un feo carácter, asusta a sus reporteros" reflejaron la variedad de posturas en torno al incidente. Sin embargo, la mayoría coincidió en que el momento evidenció las tensiones propias de un programa en vivo, donde los errores o distracciones pueden desatar reacciones intensas.

Pese al altercado, Magaly Medina retomó su intervención y continuó con su análisis sobre Phillip Butters. La conductora recalcó que resulta cuestionable que una persona que ha admitido portar armas sin licencia aspire a postular a la presidencia del país.