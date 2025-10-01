Susy Díaz participará en 'Camina con la Loba' junto a Shakira: "Estoy lista para conocerla"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La emoción está al máximo! La siempre carismática Susy Díaz confirmó su participación en 'Camina con la Loba', la experiencia que permitirá que los fans peruanos estén cerca de Shakira en el Estadio Nacional, y no dudó en invitar a todos a sumarse a esta oportunidad única.

Susy Díaz estará cerca de Shakira

A pocas semanas del esperado regreso de Shakira a Lima, la excongresista Susy Díaz se convirtió en la primera celebridad peruana anunciada para la dinámica 'Camina con la Loba'.

A través de sus redes sociales, la popular figura no ocultó su emoción. "Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!", escribió la madre Florcita Polo.

Recordemos que Milena Warthon fue una de las afortunadas fanáticas que desfiló junto a Shakira en el inicio de su concierto en Lima, precisamente en la primera presentación de la colombiana en el Estadio Nacional, realizada el pasado lunes 17 de febrero.

Ahora, Shakira regresará con su gira 'Las Mujeres No Lloran Tour' y hará vibrar el Estadio Nacional los días 16 y 18 de noviembre. Además, 'Camina con la Loba' dará la oportunidad a 100 afortunados de acompañar a la artista mientras camina hasta el escenario.

Cómo ser parte de la experiencia

MasterLive, productora encargada del gran concierto, explicó que los fans interesados deberán superar varias dinámicas que demuestren su admiración y fanatismo por Shakira. Además, hay requisitos claros: ser mayor de 18 años y contar con la entrada al espectáculo.

El proceso no solo busca premiar a los seguidores más fieles, sino también garantizar que cada participante disfrute al máximo de esta vivencia única. Caminar junto a la ex de Piqué en sus presentaciones es, sin duda, un privilegio que pocos tendrán, y las expectativas están al tope.

Para quienes aún no tienen su entrada, aún hay localidades disponibles para el concierto del martes 18 de noviembre a través de Teleticket, a precios especiales. Sin embargo, la Tribuna Norte ya se encuentra completamente agotada, lo que demuestra el furor que genera la artista colombiana en nuestro país.

Así, la siempre carismática Susy Díaz formará parte de 'Camina con la Loba', una experiencia que se llevará a cabo durante la llegada de Shakira al escenario en el Estadio Nacional. Esta oportunidad exclusiva permitirá que los fans seleccionados estén a pocos pasos de la cantante colombiana.